Una vita anticipazioni: Dori sta male, è per caso incinta? Lolita torna a casa

Dori ha degli strani malori: potrebbe essere incinta? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 18 ottobre 2022

Ad Acacias 38 tutti parlano della strana morte di Aurelio, perchè nessuno immagina quello che l’uomo stava trafficando di nascosto. Solo Rodrigo e Genoveva hanno idea del diabolico piano dell’uomo. E anche Ramon e Fidel adesso pagano le conseguenze delle loro azioni. Se è vero che David ha deciso di non denunciarli e di non dire nulla del sequestro, Lolita sta soffrendo. Ha visto suo suocero con una pistola in mano, mentre la puntava contro David e stava per ucciderlo, non lo può accettare. Cosa accadrà dunque adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, martedì 18 ottobre 2022. I colpi di scena come sempre ad Acacias 38 non mancheranno: domani vedremo la prima parte dell’episodio 1470 di Acacias 38. E per voi arrivano le anticipazioni, buona lettura!

Una vita anticipazioni: la trama del 18 ottobre 2022

David e Valeria finalmente sono a casa insieme e cercano di mettere da parte, per qualche istante, tutto quello che è successo negli ultimi giorni, pronti a voltare pagina insieme. La morte di Aurelio cambia tutto anche per loro: non saranno costretti ad andare via e se vorranno, potranno restare ad Acacias 38.

Dori confessa a Felipe che era lui l’oggetto dei suoi studi e l’avvocato reagisce con rabbia. Hortensia chiede a Pascual di mantenere segreta la loro relazione, ma l’uomo non accetta le sue motivazioni. Lolita, che è ancora in ospedale, continua a essere davvero più che turbata per tutto quello che è successo e di una cosa è certa: vuole la verità, basta bugie. Gliene hanno raccontate anche troppe. Ramon e Fidel cercano di raccontare a Lolita quello che possono, per spiegarle che cosa stava succedendo e quelle che erano state le minacce di Aurelio. Nonostante tutto quello che è successo, Genoveva sembra non avere intenzione di permettere che Marcelo se ne vada e spera che possa restare al servizio presso la sua casa. Lolita torna a casa, dimessa dall’ospedale e continua a fare domande a Ramon, e quando suo suocero non le racconta quello che si aspetta, si arrabbia ancora di più. Fabiana e Casilda fanno visita a Lolita ma il suo umore non sembra essere molto cambiato…Felipe si è reso conto che Dori, ha dei frequenti mancamenti. E se fosse incinta?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani.