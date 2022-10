Beautiful anticipazioni: Steffy ha paura di Sheila e fa molto bene

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 19 ottobre 2022: cosa sta per fare Sheila?

Steffy ha chiesto a Finn di non incontrare per nessuna ragione al mondo sua madre, provando a spiegargli perchè Sheila è una persona pericolosa. Ma la Forrester sa bene che Sheila sa manipolare molto bene le persone e inizia a pensare che suo marito cadrà nelle grinfie della Carter. Per questo lei e Ridge stanno cercando di studiare un piano che possa impedire tutto questo. Ma che cosa succederà nelle prossime puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 19 ottobre 2022. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 e capiremo anche che cosa accadrà tra Quinn e Carter che apparentemente hanno deciso di mettere fine alla loro relazione ma che in realtà, nutrono dei sentimenti molto forti che forse, non riusciranno a domare…E allora, ecco per voi le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 19 ottobre 2022.

Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si confrontano su Sheila (Kimberlin Brown) con i Finnegan: è fondamentale che tutti mantengano le distanze da Sheila. Nel frattempo Eric e Quinn provano a voltare pagina, mentre il Forrester Senior è comunque preoccupato per la presenza della sua ex moglie nelle vite di Steffy e dei suoi cari.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 ottobre 2022

Steffy ha provato a raccontare alcune delle diavolerie che in passato Sheila ha fatto. E ha spiegato a Finn quanto la sua madre biologica possa essere pericolosa. E allora si augura che Finn, capisca che deve stare lontano dalla donna, sia per il suo bene che per il bene del loro bambino. Ed effettivamente, questa cosa che nelle vene di suo figlio, scorra anche il sangue di Sheila, preoccupa, e non poco, la figlia di Ridge…Steffy spera che suo marito possa gestire al meglio la situazione, ma non sarà affatto facile.

Beautiful anticipazioni: Sheila si vendica, ma come? Cosa farà?

Steffy fa molto bene a essere preoccupata perchè Sheila, che per il momento si è ritirata dai giochi ma che sta solo tramando il migliore dei piani da mettere in atto, sta per colpire. E lo farà in un modo che cambierà per sempre la vita di molte persone.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 19 ottobre 2022 su Canale 5, appuntamento come sempre alle 13,40.