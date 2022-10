Una vita anticipazioni: i malori di Dori e le mosse di Genoveva

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 19 ottobre 2022: e se Dori fosse incinta?

Cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Come avrete visto, Lolita, appena dimessa dall’ospedale, insiste a fare domande a Fidel e Ramon, ma non ottiene alcuna risposta e si infuria sempre di più con loro. La donna ha capito bene che è successo qualcosa di molto grave ma suo suocero, non vuole dirle tutta la verità. Lei però continua a fare le sue tesi…E poi? Nella puntata di Una vita di odmani, come rivelano le anticipazioni per il 19 ottobre 2022, scopriremo anche se alla fine Genoveva che sta cercando in tutti i modi di convincere Marcelo a restare al suo servizio ce la farà. Come avrete probabilmente visto in queste ultime puntate di Una vita infatti, il maggiordomo sembra non voler sentire ragioni ed è determinato a lasciare Acacias subito dopo il funerale di Aurelio. Dori ha continui capogiri e Felipe si mostra sinceramente preoccupato per lei. Ma non è che Dori nasconde qualcosa, e se fosse incinta? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1470 di Acacias 38. Ecco per voi le ultime news.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 ottobre 2022

Hortensia fa di tutto per mantenere segreta la relazione con Pascual, ma fatica a resistere all’attrazione che sente per lui. Pascual dal canto suo, non riesce a capire perchè la donna non voglia che nessuno sappia di questa relazione… Inma sente la mancanza della sua terra e Guillermo decide di farle una sorpresa per rallegrarla: organizzerà ad Acacias la replica di una festa tradizionale valenciana. Genoveva sta cercando in tutti i modi di far si che Marcelo resti a lavorare con lei. Ma il maggiordomo, che era legatissimo ad Aurelio e che con lui ha portato avanti diversi inganni, non se la sente. Genoveva insiste, facendogli capire che potrebbe trovarsi molto bene anche con lei. Lolita cerca di capire con Dori quello che sta succedendo tra lei e l’avvocato e si augura che questa situazione non sia dannosa per Felipe, viste tutte le sofferenze che ha affrontato in passato…Felipe parla con Dori e le dice di essere preoccupato per lei. Gli abitanti di Acacias 38 si stringono intorno a Genoveva per il suo lutto.