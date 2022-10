Beautiful anticipazioni: Sheila ha Hayes e Finn nel mirino e Steffy deve sparire

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 20 ottobre 2022: Sheila potrebbe arrivare a uccidere Steffy?

Eric (John McCook) ha un confronto chiarificatore con Carter (Lawrence Saint-Victor), dopo che l’avvocato, su richiesta, gli ha riportato il ritratto di Quinn (Rena Sofer). Eric è pronto a lasciarsi il passato alle spalle, riaccogliendo la moglie a casa. Ma non sa che tra Carter e la Fuller c’era stato un certo avvicinamento e che i due pensano di essersi innamorati. Questo triangolo potrebbe regalare altri colpi di scena nelle prossime settimane? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 20 ottobre 2022. Pronti per scoprire che cosa succederà a Los Angeles adesso che tutti temono che Sheila possa fare qualcosa di sbagliato? I timori della famiglia Forrester sono giustificati, e Ridge ha voluto anche parlare con i genitori adottivi di Finn per spiegare loro, tutto quello che di cattivo la donna ha fatto alla sua famiglia e alle persone a cui vuole e voleva bene…Nel frattempo Sheila (Kimberlin Brown) è certa che i Forrester non potranno più allontanarla: grazie a Finn (Tanner Novlan) e Hayes, sarà sempre parte della loro famiglia. Ed effettivamente, Ridge, Eric e Steffy mai avrebbero pensato a un epilogo di questo genere, visto che nelle vene del piccolo Hayes scorre il sangue di Sheila…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 ottobre 2022

Nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5, vedremo che Quinn ed Eric, dopo settimane di lontananza, avranno il loro primo incontro. Il Forrester ha organizzato una bella cena romantica con sua moglie ma a quanto pare, non ha intenzione di andare oltre. Quando infatti Quinn si avvicina a lui in camera da letto, finge di dormire…Come mai questo atteggiamento da parte di Eric?

Beautiful anticipazioni: quali saranno le prossime mosse di Sheila?

Sheila non ha dubbi sul fatto che la sua nuova vita potrebbe essere perfetta. Ma al momento, ci sono degli ostacoli sul suo percorso. Se vuole infatti vivere tranquilla con Hayes e con Finn ed essere presente nelle loro vite senza che nessuno possa mettere bastoni tra le ruote, allora deve eliminare per sempre Steffy. E’ possibile che stia pensando di ucciderla? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful, voi continuate a leggere le nostre anticipazioni…