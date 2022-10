Una vita anticipazioni: David perdona Ramon, una nuova vita aspetta lui e Valeria

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 20 ottobre 2022

Siete pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Una vita in onda domani, 20 ottobre 2022? Come sempre le anticipazioni ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che succederà ad Acacias 38. Abbiamo lasciato Lolita sconvolta, per quello che è successo tra Ramon e David, la donna vorrebbe delle risposte ma suo suocero le ha rivelato che non può dirle tutto, nonostante lei voglia sapere. Nel frattempo Genoveva, rimasta vedova, deve fare i conti con la decisione di Marcelo, che vorrebbe andare via. La Salmeron vorrebbe invece che il maggiordomo restasse al suo fianco…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 20 ottobre 2022, ci rivelano inoltre che David e Valeria, dopo aver tanto sofferto a causa di Aurelio, potrebbero essere pronti per lasciarsi tutto alle spalle e partire… Dori ha continui capogiri e Felipe si mostra sinceramente preoccupato per lei. Ma non è che questo malore di Dori potrebbe nascondere altro, magari una gravidanza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, vi ricordiamo che vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1471 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 ottobre 2022

Ad Acacias 38 è arrivato il momento di dire addio ad Aurelio. Nel quartiere va detto, l’uomo non era poi così tanto amato, anzi. I suoi intrighi e le sue manipolazioni non mancheranno a nessuno, soprattutto a David e a Valeria, che non vedono l’ora di lasciarsi tutto alle spalle e andare via. Ma siamo sicuri che Genoveva non farà qualcosa per impedire alla coppia di lasciare la Spagna? Hortensia fa di tutto per mantenere segreta la relazione con Pascual, ma fatica a resistere all’attrazione che sente per lui. Inma sente la mancanza della sua terra e Guillermo decide di farle una sorpresa per rallegrarla: organizzerà ad Acacias la replica di una festa tradizionale valenciana. Ramon si scusa con David, è davvero sconvolto da quello che ha dovuto fare ma non aveva alternative. L’uomo sembra essere comunque intenzionato a perdonare quello che è successo, nonostante stesse per morire…David quindi dice a Ramon che non gli serba rancore e lo sprona a lasciarsi la brutta vicenda alle spalle.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda il 20 ottobre 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.