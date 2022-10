Beautiful anticipazioni: rivelazione shock su Jack, Sheila è la minaccia

Clamorosa rivelazione a Los Angeles: Jack ha mentito, ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 21 ottobre 2022

Cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda il 21 ottobre 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano quelli che sono i piani di Sheila. Steffy è molto preoccupata e fa bene a esserlo perchè la Carter, non ha intenzione di farsi da parte, anzi. Crede di dover essere una figura centrale nella vita di Finn e di suo nipote e non vuole in nessun modo andare via. Ridge e Steffy cercano tutte le tutele, anche legali, per fare in modo che Sheila non si avvicini a Finnegan. Il bel dottore però potrebbe farsi manipolare, visto che in fondo ha il cuore d’oro e non si aspettava di conoscere la sua mamma biologica in queste circostanze. Steffy gli ha quindi raccontato tutto quello che Sheila ha fatto, con la speranza che Finn capisca che deve stare alla larga da lei. Nel frattempo, Quinn ed Eric hanno fatto pace ma c’è qualcosa che turba il Forrester senior, che non riesce neppure a passare del tempo, in modo romantico, con sua moglie. E la Fuller invece continua a ripensare a Carter, rendendosi conto di provare qualcosa per lui…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 ottobre 2022

Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlano di Sheila (Kimberlin Brown): se il medico pensa sia mossa da buone intenzioni, la moglie gli fa promettere di starle alla larga. Jack Finnegan (Ted King) affronta Sheila, intimandole di non avvicinarsi a Finn. Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) trascorrono la loro prima sera di nuovo insieme ma le cose non vanno come la Fuller si aspettava, Eric finge di dormire per non avere dei rapporti con lei…A Los Angeles sta per arrivare l’ennesimo colpo di scena visto che Jack decide di affrontare Sheila e la invita ad andare via per sempre…Quello che il pubblico di Beautiful scoprirà nella puntata di domani è clamoroso. Finn è figlio di Sheila ma è anche figlio naturale di Jack…I due quindi avevano una relazione?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda il 21 ottobre 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.