Una vita anticipazioni: Maruxina tratta male Ignacio e Alodia la mette in riga. C’è un segreto?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 21 ottobre 2022: che cosa nasconde la cameriera di Bellita? Alodia sospestta

Valeria e Lolita sono accomunate dallo stesso destino: devono far finta di nulla e andare avanti. Ma c’è una differenza: David ha raccontato a Valeria quello che è successo con Ramon e Fidel e ha spiegato del patto che c’è tra di loro mentre Ramon non ha potuto dire tutto a sua nuora, anche per tutelarla. Che cosa succederà quindi domani, nella puntata di Una vita del 21 ottobre 2022? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Domani pomeriggio, come sempre alle 14,10 sarà possibile seguire la seconda parte dell’episodio 1471 di Acacias 38 e come sempre, non mancheranno i colpi di scena. Cerchiamo di fare il punto della situazione: David dice a Ramon che non gli serba rancore e lo sprona a lasciarsi la brutta vicenda alle spalle. Fidel, al contrario di Ramon, è deciso a portare avanti l’operazione contro gli anarchici. Ramon soffre moltissimo: mai avrebbe pensato di poter puntare la pistola alla testa di un uomo per ucciderlo ma per fortuna, alla fine non è accaduto…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 ottobre 2022

Felipe, su consiglio di Casilda, si riavvicina a Dori, che purtroppo sta avendo una serie di malori inaspettati e non si capisce di che cosa stia soffrendo…Nonostante tutto quello che è successo alla fine l’avvocato sembra aver accettato la decisione di Dori…Alodia parla con le vicine della sua nuova casa e le signore mettono in dubbio il suo gusto nell’arredamento della casa…Dopo quello che è successo, Ramon e Fidel continuano a discutere. Alodia e Ignacio invece si preparano per lasciare finalmente la casa di Bellita e Josè e iniziare la loro nuova vita. Hortensia e Pascual continuano a incontrarsi di nascosto e per poco non vengono sorpresi da Jacinto. Maruxina si mostra sempre più scontrosa nei confronti del medico e Alodia mette in chiaro che deve cambiare atteggiamento nei confronti di Ignacio. E’ possibile che la cameriera stia nascondendo qualcosa? Luzdivina chiede a Marcelo di restare a servire nella casa, ma lui sembra inamovibile. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.