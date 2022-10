Beautiful anticipazioni: il patto segreto di Sheila e Jack cambia tutto

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 22 ottobre 2022: Sheila e Jack si alleano...

Siete pronti per la puntata lunga di Beautiful in onda sabato 22 ottobre 2022? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano nel dettaglio, tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani dalle 13,40 alle 15 circa. Come avrete capito, l’arrivo di Sheila nelle vite della famiglia Forrester sta scompigliando tutti gli equilibri. Jack prova a metterci una pezza ma quello che nessuno al momento sa è che il padre di Finn non è solo il suo padre adottivo ma è anche quello biologico! Uno scandalo e Sheila sa bene come usare le sue carte, cosa farà adesso? Eric intanto prova a mettere a posto le cose con Quinn ma non è facile dopo tutto quello che è successo con la donna…

Beautiful anticipazioni: le bugie di Jack

Il confronto tra Jack Finnegan (Ted King) e Sheila Carter (Kimberlin Brown) rivela una verità: i due in passato sono stati amanti quando lei lavorava nello stesso ospedale di Li (Noemi Matsuda). Jack ha finto poi di adottare con la moglie il figlio nato dall’infedeltà. Sheila, in cambio del suo silenzio, lo intima a non frapporsi tra lei e Finn (Tanner Novlan), altrimenti ne pagherà il prezzo. Jack adesso deve decidere: mandare in malora il suo matrimonio o accettare le minacce di Sheila?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 ottobre 2022

Jack adesso deve decidere come gestire questa situazione complessa. Sheila infatti gli ha chiesto di fare da tramite perchè vuole conoscere il piccolo Hayes, il figlio di Finn e Steffy che è poi anche suo nipote…Steffy deve lasciare Los Angeles, ha infatti un impegno di lavoro a San Francisco ma è terrorizzata perchè pensa che Finn non sia pronto per gestire la situazione, ha infatti paura che si possa lasciar manipolare da Sheila. Finn però la rassicura: può partire tranquilla perchè non succederà nulla…Ma Finn non ha proprio idea di quanto sia perfida sua madre e del fatto che sia davvero disposta a tutto pur di ottenere quello che desidera.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.