Una vita anticipazioni: arriva la figlia di Genoveva, Fidel muore? Doppio shock ad Acacias 38

Clamorose le anticipazioni di Una vita per la puntata di lunedì: Fidel muore in un agguato? Chi è la figlia di Genoveva, chi è suo padre?

Visto che in fondo ha un cuore d’oro, Fidel ha deciso di accontentare Lolita e di darle ascolto, liberando il ragazzo anarchico che aveva sequestrato. Purtroppo però, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, questo si dimostrerà essere un grande errore. Cosa succederà dunque ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata in onda lunedì 24 ottobre 2022. Un nuovo episodio della soap spagnola che sta per salutare il pubblico di Canale 5. Gli ultimi episodi di Una vita infatti andranno in onda in autunno e poi la soap si congederà per sempre dal pubblico di Mediaset. Nella puntata di lunedì di Una vita, vedremo la prima parte dell’episodio 1473 di Acacias 38 e come sempre, non mancano le nostre anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 24 ottobre 2022

Casilda chiede a Dori se davvero vuole andare via. La bella infermiera sembra essere convinta di lasciare tutto per continuare i suoi studi a Ginevra. La cameriera però sembra essere convinta che Dori sia molto legata a Felipe e le chiede di pensarci bene perchè questa decisione potrebbe cambiare per sempre la sua vita. In ogni caso Casilda sarà al suo fianco qualsiasi cosa deciderà di fare…Felipe dal canto suo parla con Lolita di quello che sta succedendo e del fatto che Dori ha deciso di andare via per sempre e lasciare Acacias 38 nonostante i sentimenti che entrambi provano. La puntata di Una vita di lunedì si chiuderà con due clamorosi colpi di scena. Fidel, tormentato dalle parole di Lolita, libera il giovane anarchico che teneva prigioniero, a patto che questi sparisca dalla circolazione; il ragazzo, però, non mantiene la promessa e, insieme a un compagno, organizza un agguato in un vicolo di Acacias nel corso del quale Fidel viene ferito, forse mortalmente, da un colpo di pistola. Fidel morirà?

Nel frattempo Marcelo ha deciso di restare a servizio presso Genoveva e la informa che c’è una ragazza che chiede di farle visita. Quello che la Salmeron non sa è che si tratta di Gabriela, sua figlia…Doppio shock ad Acacias 38! E a questo punto sorge spontanea la domanda: se Genoveva ha una figlia, la ragazza avrà anche un padre, chi è?