Beautiful anticipazioni: Sheila usa Jack per arrivare a Finn e il piano funziona

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 25 ottobre 2022: il folle piano di Sheila prende forma

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 25 ottobre 2022? Non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli con le ultime news da Los Angeles. Avrete visto che Steffy si prepara a partire, non senza preoccupazioni visto che teme che Sheila possa approfittare del momento. E non sbaglia. La Carter infatti ha già un piano in mente e per portarlo a termine, userà il padre di Finn. Nessuno infatti sa che tra i due c’è una sorta di accordo. Jack ha avuto una relazione clandestina con Sheila ed è il padre biologico di Finn. Il problema è che non vuole che sua moglie lo scopra e per questo motivo, è davvero disposto ad assecondare le follie di Sheila. Non sa quanto può essere pericolosa la donna. Come prima cosa, la Carter, vuole conoscere suo nipote, il figlio che Steffy e Finn hanno avuto da poco…Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda il 25 ottobre su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda una nuova puntata di Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 ottobre 2022

Finn è sorpreso che Jack voglia che lui incontri Sheila, ma per il padre questo sarebbe l’unico modo per liberarsi della Carter. Finn però ha promesso a sua moglie che mai si sarebbe fatto manipolare e sembra avere intenzione di rispettare i patti…

Eric spiega a Quinn i reali motivi della sua passata freddezza: soffre di disfunzione erettile e niente sembra riuscire a risolvere il disturbo che non solo lo imbarazza, ma gli rende impossibile donare alla moglie la passione che merita. Intanto Carter informa Brooke e Ridge che Eric ha rinunciato al divorzio, riprendendo in casa Quinn. Brooke e Ridge stentano a credere che sia potuto davvero succedere ma le cose sono andate in questo modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.