Una vita anticipazioni: Marcelo non crede alla figlia di Genoveva e fa bene. Il grande inganno è iniziato

La figlia di Genoveva sta mentendo ma solo Marcelo sospetta e ha dei dubbi: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 26 ottobre 2022

Genoveva è felice di poter riavere sua figlia in casa, finalmente. Le due non hanno mai passato del tempo insieme da madre e figlia ed è arrivato il momento di recuperare tutto. Gabriela sembra essere serena e non nutre, apparentemente, dei sentimenti di rabbia o rancore nei confronti di sua madre, nonostante l’abbia abbandonata…Ma siamo davvero sicuri che la ragazza sta dicendo la verità e che non sta invece mentendo? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 ottobre 2022. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1474 di Acacias 38, a pochi giorni dal gran finale. Mancano infatti solo 20 giorni all’ultima puntata dell’amata soap di Canale 5 che si sta per congedare, in modo definitivo, dal pubblico di Mediaset…Alle 14,10 molto presto infatti, arriverà l’amatissima Terra amara che prenderà il posto di Una vita.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 ottobre 2022

Dopo l’aggressione, Fidel viene ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono gravi, tanto che Ignacio consiglia a Lolita e a Ramon di non farsi troppe illusioni. Genoveva incontra la figlia Gabriela e le chiede di rimanere a vivere con lei. Gabriela è preoccupata per quello che potrebbero dire i vicini ma Genoveva le dice che non ci deve pensare, non ha mai badato a quello che gli altri hanno pensato sul suo conto…Marcelo esprime le sue riserve sulla ragazza a Luzdivina, chiedendosi se non sia un’avventuriera in cerca di soldi. Lolita continua a stare al capezzale di Fidel, con la speranza che si possa riprendere. Felipe va a fare visita alla sua amica, per darle un po’ di conforto. Rosina sorprende Pascual e Hortensia in atteggiamenti affettuosi e le due sorelle finiscono col litigare. Dori continua a lavorare alla sua tesi ed è pronta per presentare il lavoro, dopo aver studiato il caso di Felipe. Marcelo continua a credere che Gabriela stia ingannando Genoveva e possiamo dirvi che il suo istinto non sbaglia…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.