Beautiful anticipazioni: Steffy e Sheila inizia la guerra e presto si arriverà al fuoco

Sheila va avanti con il suo piano ma Steffy non ci sta e inizia la guerra: ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 27 ottobre 2022

Per Steffy e Sheila è arrivato il momento del faccia a faccia finale? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani, 27 ottobre 2022. Vi abbiamo detto che le puntate di Beautiful in onda in autunno su Canale 5 saranno ricchissime di colpi di scena e infatti, molto presto assisteremo a quello che mai avremmo pensato. Volete scoprire di cosa si tratta? Iniziamo con le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domani, la soap americana ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 13,40.

L’aereo di Steffy ha avuto dei problemi e a causa del maltempo, il volo non è ancora partito. La ragazza inizia a pensare che questo sia un evidente segno del destino e pensa quindi di tornare a casa e di rimandare il suo viaggio per San Francisco. Non può immaginare che a casa sua sta succedendo quello che lei teme di più: Sheila ha deciso di far visita a Finn, appoggiata da Jack. Quello che Steffy e suo marito ancora non sanno, è che la Carter sta minacciando Jack che alla fine ha ceduto, pensando che un incontro non potrebbe essere poi così pericoloso. Ma si sbaglia perchè quando c’è Sheila di mezzo, tutto diventa pericoloso…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 ottobre 2022

Finn (Tanner Novlan) cede e lascia entrare Sheila (Kimberlin Brown) in casa affinché incontri il piccolo Hayes. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decide di rinunciare al viaggio d’affari a San Francisco e di tornare a casa. Non immagina che al suo ritorno, troverà in casa, Sheila con in braccio suo figlio…Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) esprimono ad Eric (John McCook) la propria sorpresa e la propria contrarietà circa la sua decisione di riaccogliere Quinn (Rena Sofer). Eric però non sembra voler dare ascolto a nessuno e va dritto per la sua strada…Nel frattempo Steffy torna a casa ed ecco che di fronte a lei, si concretizza il suo peggiore incubo.

Steffy aveva avvertito Finn e questo suo passo falso, potrebbe guastare il loro rapporto. Cosa accadrà adesso? Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire i dettagli.