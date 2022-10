Beautiful anticipazioni: l’ira funesta di Steffy contro Sheila accende la miccia

Steffy è furiosa e caccia di casa Sheila che prova a giustificarsi ma tra le due donne è guerra: ecco le anticipazioni di Beautiful

Se il detto can che abbia non morde, è spesso valido in molte situazioni, con Sheila Carter, non ha nessuna validità e molto presto, Steffy si renderà conto di aver avuto sempre ragione a temere il peggio. Le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ci rivelano che ne vedremo delle belle. Nella puntata del 28 ottobre 2022 si accenderà infatti lo scontro tra Sheila e Steffy. Ma come arriveremmo a questo faccia a faccia? Facciamo il punto della situazione ricordando quello che è successo nelle ultime puntate di Beautiful. Steffy avrebbe dovuto lasciare Los Angeles per un viaggio di lavoro a San Francisco, non poteva rimandare. Ma il giorno della partenza ci sono stati dei problemi a causa delle avverse condizioni meteo e alla fine Steffy ha deciso di non partire. Nel frattempo, nel suo appartamento, Fin si ritrovava travolto dagli eventi. Con la complicità di Jack, Sheila si è presentata a casa della coppia per conoscere suo nipote, il piccolo Hayes. Finn ovviamente si è subito detto contrario ma poi si è lasciato manipolare da sua madre che gli ha fatto notare che Steffy era fuori e che nessuno avrebbe scoperto questo piccolo segreto. Mai però Finn avrebbe pensato di veder rientrare a casa sua moglie. Ed ecco che il dado è tratto!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 ottobre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sconvolta dal fatto di trovare Sheila (Kimberlin Brown) in casa e, soprattutto, con in braccio Hayes. La sua reazione è furente: è la donna che ha quasi ucciso sua madre! Finn (Tanner Novlan) si sente in colpa per aver tradito la fiducia della sua compagna, mentre Sheila prova a convincere Steffy con il proprio punto di vista. E’ chiaro che a Steffy, le parole di Sheila non interessano e la vuole solo fuori dalla sua casa, poi parlerà con Finn di quello che è successo anche se il dottore, questa volta, non ha proprio colpe…

Intanto, Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) rispondono fermamente a Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) difendendo la propria libertà decisionale riguardo al loro matrimonio. Eric spiega a suo figlio e a Brooke che ha preso la sua decisione e che non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Ridge e Brooke non riescono a capire il perchè di questo ripensamento ma non possono fare molto di fronte a questa decisione…Steffy non sa che sta giocando con il fuoco e che Sheila potrebbe farle del male, molto male…

Appuntamento quindi a domani, ore 13,40 con una nuova puntata da non perdere di Beautiful che ci aspetta come sempre su Canale 5.