Beautiful anticipazioni: Sheila fuori controllo prepara la sua vendetta e Finn rischia grosso

Steffy ha aggredito Sheila che a quanto pare non potrà che vendicarsi di lei e lo farà nel peggiore dei modi: ecco le anticipazioni di Beautiful

Finn non sa davvero in che guaio si sta mettendo e forse neppure suo padre lo ha capito fino in fondo. Jack pensava che fare quello che Sheila chiedeva, non avrebbe avuto delle conseguenze e invece, ecco che tutto è precipitato. Steffy infatti è tornata a casa e ha trovato la Carter con in braccio suo figlio, una di quelle scene che mai avrebbe voluto vedere. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, ricordandovi che domani, la soap di Canale 5 ci aspetta con una puntata lunga che ci terrà compagnia dalle 13,40 alle 15 circa. Poi andrà in onda Una vita…

Vediamo quindi adesso la trama di questo appuntamento speciale del sabato…Finn è sconvolto da quello che è successo e sa di aver tradito la fiducia di Steffy che ribadisce alcune cose…Gli aveva detto di non vedere sua madre, gli aveva chiesto di tenere lontano Hayes dalla donna. E in poche ore, Finn ha praticamente fatto tutto il contrario di quello che sua moglie gli aveva chiesto di fare. Gli equilibri della coppia saranno adesso in qualche modo turbati? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 ottobre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 ottobre 2022

Steffy è una belva. Non accetta in nessun modo la presenza di Sheila nella vita della sua famiglia e non può perdonare suo marito per quello che ha fatto. Sheila in poche ore ha sconvolto gli equilibri, ricominciando a manipolare le persone al suo fianco. A Steffy non resta altro da fare che cacciare di casa Sheila, dicendole di non farsi mai più vedere. Così facendo la figlia di Ridge dichiara guerra alla Carter e, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, ci saranno delle conseguenze non di poco conto per tutto questo…Liam e Hope, ignari di tutto quello che sta succedendo nella vita di Steffy, stanno passando una serata romantica senza i bambini e sembrano aver ritrovato la loro quiete familiare. Jack prova a far ragionare Sheila facendole notare che avevano un patto: gli aveva chiesto di poter vedere una sola volta il suo nipotino ed è successo, adesso però deve andare via e sparire dalla vita di Finn. Ma chiaramente la Carter, non ha nessuna intenzione di farlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 29 ottobre 2022 su Canale 5.