Una vita anticipazioni: Fidel potrebbe morire, Gabriela inganna Genoveva ma lei non lo sa

Gabriela sta ingannando Genoveva ma lei non se lo aspetta: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 29 ottobre 2022

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 29 ottobre 2022? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della soap di Canale 5 che come sempre, al sabato, ci aspetta con un episodio lungo. Vi ricordiamo che Una vita nelle prossime settimane saluterà il pubblico di Canale 5. Le ultime puntate sono previste per metà novembre, non è ancora chiaro se per l’ultima puntata, si andrà in onda in prima serata, magari alla domenica. In attesa di conoscere la decisione di Mediaset, torniamo ad Acacias 38, per raccontarvi quello che succederà domani, nel sabato di Canale 5. Andranno in onda gli episodi 1476, in versione completa, e la prima parte dell’episodio 1477. Come avrete visto, nelle ultime puntate di Una vita, ad Acacias 38 è arrivata Gabriela, la figlia di Genoveva. La ragazza si è presentata con tutte le buone intenzioni del caso, dicendo di aver perdonato sua madre, nonostante tutto. In realtà nelle prossime puntate di Una vita, scopriremo che Gabriela è tornata ad Acacias 38 solo per vendicarsi di sua madre, spalleggiata da una persona misteriosa con la quale è in contatto telefonico. Di chi si tratta?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 ottobre 2022

Jacinto lascia per sempre Acacias, salutato con affetto da amici e signori. Luzdivina si confida con Marcelo, che si offre di aiutarla a trovare un lavoro per il fratello Higinio. Si scopre che Hortensia nasconde un segreto: è una madre nubile, poiché ha concepito Azucena nel peccato e il padre è morto al fronte prima che la desse alla luce. In assenza di reazioni da parte di Felipe alla lettura della tesi, Dori è di nuovo pronta a lasciare Acacias. Fidel si risveglia e confida a Lolita e Ramon che a sparargli sono stati gli anarchici; le sue condizioni restano però critiche e la consulta medica decide che dovrà essere operato, ma Ignacio mette in chiaro che l’intervento è molto rischioso e potrebbe portarlo alla morte.

Dori riceve un messaggio di Felipe, che la vuole vedere al più presto. La donna non sa che cosa pensare, ma Felipe vuole solo congratularsi con lei per la sua tesi e augurarle il meglio. Dopo avere ascoltato per caso una conversazione telefonica tra Ignacio e la sua amante María Luisa, Alodia decide di seguire il marito e li sorprende insieme. Ignacio si era reso conto della presenza di sua moglie in piazza ma non ha fatto in tempo a nascondersi e ovviamente, Alodia farà una scenata di gelosia assurda. Fabiana regala a Casilda un biglietto della lotteria con la speranza che le porti fortuna: è il numero 15415, quello sognato da Servante.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani dalle 15 alle 16,30 su Canale 5.