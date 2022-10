Una vita anticipazioni, si torna il 2 novembre: l’inganno di Gabriela, Fidel supererà l’operazione?

Ramon e Lolita vengono informati sule condizioni di Fidel, come sta? Supererà il post operatorio? Ecco le anticipazioni di Una vita che torna il 2 novembre 2022

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita con una precisazione: la soap di Canale 5 non andrà in onda il 31 ottobre e il primo novembre. Ponte di Ognissanti per la soap spagnola che, tra due settimane, si congederà dal pubblico di Canale 5 in modo definitivo. Cosa accadrà quindi nella puntata di Una vita che ci aspetta il 2 novembre 2022 su Canale 5? Mercoledì potremo seguire la seconda parte dell’episodio 1477 della soap spagnola. Il pubblico di Canale 5 ha capito già che l’arrivo della figlia di Genoveva ad Acacias 38, non porterà nulla di buono. E infatti la ragazza, sta nascondendo qualcosa. E’ in contatto con una persona che sente al telefono e ha un solo scopo: far del male a sua madre. Ma chi sta collaborando con lei? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita, iniziamo adesso dalle anticipazioni per il 2 novembre.

Una vita anticipazioni: la trama del 2 novembre 2022

Come era prevedibile, dopo aver scoperto che suo marito ha una amante, Alodia fa una sceneggiata in pubblico e tutti scoprono quello che Ignacio ha nascosto per settimane…Il matrimonio adesso finirà oppure no? I medici sono stati chiari con Ramon e LOlita: se anche Fidel sarà operato, non è detto che possa superare il post operatorio, per cui le speranze continuano a essere molto poche. Azucena, in partenza per Parigi, si congeda dalla famiglia e da Guillermo. Marcelo offre dei soldi a Higinio, il fratello di Luzdivina, affinché lasci la città. Il giovane gli dice che per accettare, la cifra deve essere molto importante. E alla fine sembra che tra i due ci sia un accordo. Quando la cameriera scopre quello che è successo, non la prende bene. Non vuole che suo fratello prenda i soldi da Marcelo.

Fidel viene operato e l’operazione ha successo, ma le condizioni dell’uomo sono ancora critiche. Ignacio, va a parlare con Ramon e Lolita e spiega loro che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Felipe e Dori hanno un chiarimento…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 2 novembre 2022 su Canale 5. Vi ricordiamo che si torna il mercoledì.