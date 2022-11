Beautiful anticipazioni: Finn deluso, Steffy ha paura di Sheila e fa bene. Sta per succedere il dramma

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 3 novembre 2022: Steffy ha paura di Sheila e fa bene, presto esploderà la bomba

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 3 novembre 2022? La soap americana ci aspetta con nuovi clamorosi colpi di scena. Avrete capito che nelle prossime puntate vedremo Sheila portare a termine la sua vendetta ma che cosa farà? Prenderà di mira Steffy perchè ha un solo obiettivo: farle del male dopo esser stata umiliata pubblicamente. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) esprime a Ridge (Thorsten Kaye) le proprie paure ma anche il senso di colpa nei confronti di Finn (Tanner Novlan): forse sta agendo in modo troppo duro con lui, ma la possibile presenza di Sheila (Kimberlin Brown) nella vita di Hayes la terrorizza. Finn non aveva davvero fatto i conti con quello che l’entrata in scena di sua madre avrebbe potuto causare. Adesso Steffy non vuole neppure depositare i documenti che servono per ufficializzare le nozze e la cosa rende molto triste il bel dottore…Finn si sfoga quindi con Paris che in questo caso, si schiera dalla sua parte. E ora cosa accadrà? Scopriamolo insieme con le ultime news.

Le anticipazioni di Beautiful: la trama di domani 3 novembre 2022

Paris (Diamond White) comunica a Finn di ritenere che Steffy stia esagerando e che lui abbia il diritto di provare sentimenti contrastanti nei riguardi di Sheila. Shauna (Denise Richards) interrompe la conversazione tra Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer), sottolineando come sia un gioco pericoloso restare da soli a porte chiuse…Paris e Finn neppure immaginano quanto sia pericolosa Sheila e se è vero che il dottore vorrebbe conoscere sua madre è anche vero che Steffy lo sta mettendo in difficoltà con le tante paure che ha. Steffy però fa molto bene a temere il peggio. Come vedremo nelle prossime puntate, il ritorno di Sheila a Los Angeles non porterà a nulla di buono anzi. Una sua scelta scellerata distruggerà per sempre la vita di Finn e quella di Steffy.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani pomeriggio su Canale 5.