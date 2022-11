Una vita anticipazioni: Gabriela sta avvelenando Genoveva? Ad Acacias 38 fantasmi e bugie

Nelle ultime puntate di Una vita scopriremo che cosa vuole Gabriela da Genoveva? La sta avvelenando per ucciderla? Ecco le anticipazioni

Dopo il toccante discorso fatto da Ramon, in piazza ad Acacias 38 arrivano anche buone notizie dall’ospedale. A darle è Ignacio che conferma a Lolita che l’operazione è andata nel migliore dei modi e che Fidel, al momento, sembra aver risposto bene. Si è svegliato dal coma ma non è ancora del tutto fuori pericolo. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 4 novembre 2022. La soap ci aspetta con la seconda parte dell’episodio 1478 di Acacias 38 durante il quale vedremo ancora una volta Marcelo alle prese con il fratello della sua amica…Il ragazzo ha intenzione di non accettare i soldi di Marcelo o forse vuole prendere anche quelli ma prima di tutto, vuole portare a termine una rapina…Intanto Genoveva vuole che tutti trattino con il massimo rispetto sua figlia Gabriela. La ragazza sembra essere fiera della nuova vita che la attende ma in realtà, come vedremo, intrattiene delle misteriose conversazioni telefoniche…E ha un piano: non vuole stare accanto a sua madre ma vuole farle del male. Questo Genoveva però, ancora non lo sa…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 novembre 2022

Genoveva presenta ufficialmente Gabriela alle vicine; quando tornano dalla passeggiata, la figlia si offre di prepararle una tisana e ci versa qualcosa di nascosto. Appena Genoveva va a letto, Gabriela fa una telefonata misteriosa. Anche Rosina è felicissima del ritorno di sua nipote ad Acacias 38 e l’accoglie con grande affetto. Servante, Fabiana e Casilda scoprono di avere vinto il primo premio della lotteria. Ma è tutto vero? I tre sembrano non credere ai loro occhi…Lolita torna in ospedale per stare accanto a Fidel che adesso deve svegliarsi dopo aver superato l’operazione. Hortensia mette da parte le sue remore e bacia Pascual davanti a tutti. Finalmente la coppia ufficializza questa relazione…Fidel finalmente apre gli occhi e trova Lolita ad accoglierlo, è al suo fianco in questo momento difficile ed è sempre stata con lui.

Non perdete le nostre anticipazioni di Una vita di questa settimana e della prossima perchè stiamo davvero arrivando al gran finale. Il 13 novembre infatti la soap spagnola si congederà per sempre dal pubblico di Canale 5.