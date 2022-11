Beautiful anticipazioni: Eric origlia e poi perdona Quinn, Ridge e Brooke pronti ad agire contro Sheila

Ecco tutto quello che succederà nella puntata lunga di Beautiful in onda sabato 5 novembre 2022

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa sta per succedere nelle puntate italiane? Finn non si aspettava di essere “punito” in questo modo da Steffy ma questo è successo perchè il giovane dottore non ha ancora capito quanto odio ci sia nei confronti della famiglia Forrester per Sheila. Non ha ancora capito tutto il dolore che hanno provato a causa sua…E nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che cosa farà Finn: accetterà le condizioni di Steffy anche se lei ormai non si fida più del padre di suo figlio? Per il momento Finn non è neppure suo marito a tutti gli effetti visto che Steffy non ha voluto depositare i documenti…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 5 novembre 2022. La soap ci aspetta al sabato come sempre alle 13,40 su Canale 5 per una puntata più lunga del solito.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 novembre 2022

Quinn pensa che tra lei ed Eric le cose andranno bene nonostante i problemi che l’uomo ha. Eric le aveva chiesto massima riservatezza in merito ma una volta rientrato a casa, ascolta di nascosto la Fuller che parla con Shauna della loro vita sessuale…Il fatto che Eric ha ascoltato questa conversazione non lo allontanata da Quinn anzi. Nelle sue parole, pensa di aver trovato quelle di una donna che lo ama molto e capisce che la Fuller ci tiene davvero al loro matrimonio. Non sa che in realtà Quinn è divisa, provando ancora qualcosa di forte per Carter…Ridge e Brooke si confrontano su quello che sta succedendo nelle loro vite e pensano di essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di tenere lontana Sheila dalla loro quotidianità…

Tutto questo e molto altro nella puntata lunga di Beautiful che ci aspetta domani, 5 novembre 2022 dalle 13,40 alle 15,00 circa. A seguire una nuova puntata di Una vita e poi Verissimo.