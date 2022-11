Una vita anticipazioni, ultime puntate: clamoroso ritorno dal mondo dei morti per il gran finale

Nelle ultime puntate di Una vita assisteremo a dei clamorosi colpi di scena: una persona che credevamo morta, sta per tornare...

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita e sono imperdibili le ultime news visto che da lunedì andranno in onda su Canale 5 le ultime puntate della soap spagnola. Avete preparato i fazzoletti? Perchè stiamo per dire addio a tutti i protagonisti di Acacias 38 che ci hanno tenuto compagnia per 7 anni. Ebbene si, è arrivato il momento dei saluti e non sarà un arrivederci ma un addio. Le anticipazioni ci rivelano quindi la trama della puntata di Una vita del 7 novembre 2022, in onda la seconda parte dell’episodio 1480. Curiosi di scoprire cosa accadrà in questi ultimi episodi? Genoveva morirà per via del veleno che sua figlia Gabriela negli ultimi giorni le ha somministrato? Lolita deciderà di andare via con Ramon e raggiungere suo figlio, o seguirà il suo cuore iniziando una nuova vita con Fidel? E poi ci sarà un inaspettato ritorno…Un ritorno dal mondo dei morti che lascerà tutti senza parole. Ma iniziamo con la trama della puntata di lunedì, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 7 novembre, le ultime puntate

Casilda racconta ad Azucena che vorrebbe usare i soldi della lotteria per aprire un’attività commerciale nel mercato. Hortensia confessa a Pascual di non essere mai stata all’estero. In un momento di confidenza, Luzdivina bacia Marcelo, il quale però la respinge. Felipe e Dori vogliono chiarire ai vicini la natura del loro rapporto e organizzano una merenda per dare la bella notizia. Tuttavia, durante il rinfresco Felipe chiede a Dori di sposarlo. Una proposta forse inaspettata per la bella infermiera, che cosa deciderà di fare, accetterà? Genoveva continua a stare male ma non immagina che il suo malessere è causato dal veleno che sua figlia le sta somministrando di nascosto. Fidel sembra stare meglio e fa consegnare in ospedale un mazzo di fiori a Lolita, per ringraziarla per tutto quello che ha fatto in questi giorni drammatici per lui. Casilda parla con tutti i vicini della sua vincita alla lotteria e di quello che vorrebbe fare, è davvero al settimo cielo. Mentre Gabriela passeggia in piazza, si sente come osservata, c’è qualcuno che la sta spiando? Quello che la figlia di Genoveva non può sapere è che c’è un uomo che sta per tornare dal regno dei morti per compiere la sua vendetta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì, da non perdere…