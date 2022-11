Beautiful anticipazioni: Sheila inganna tutti ma non Steffy. Il pericolo è dietro l’angolo

Il piano di Sheila prende forma e Steffy se ne deve fare una ragione: ecco le anticipazioni di Beautiful

Pronti per scoprire che cosa succederà a Los Angeles con le nuove mosse di Sheila capace di manipolare anche Finn? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 novembre 2022. Come immaginerete, Sheila ha finto solo di stare male, una tattica per avvicinarsi a suo figlio, visto che Steffy era riuscita ad allontanarlo nuovamente. Finn continua a sentirsi legato a sua madre e non comprende fino in fondo quello che sua moglie gli sta chiedendo. Non sa quanto dolore Sheila ha portato nella vita di tutti i Forrester e fatica a comprenderlo…Steffy nel frattempo racconta a suo padre e a Brooke le novità e spiega loro che Sheila è finita in ospedale. Il Forrester e sua moglie sono molto preoccupati per quello che potrebbe accadere e non nascondono neppure a Steffy le loro ansie…

Dopo che Zende (Delon De Metz) l’ha scherzosamente accusata di avere una cotta per Finn (Tanner Novlan), Paris (Diamond White) insiste nel ritenere che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) abbia trattato Finn ingiustamente: se fosse stato suo marito, lei si sarebbe comportata in modo diverso. E domani, che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 novembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) valutano le prossime mosse di Sheila (Kimberlin Brown), che ritengono ancora fissata coi Forrester come in passato; tra l’altro ottenere un ordine restrittivo si sta rivelando più difficile del previsto. In ospedale, Steffy ha capito che Sheila sta fingendo e prega Finn di non farsi ingannare; appreso l’accaduto, Paris si precipita in ospedale per sostenere Finn. Sheila non ha bisogno di fingere con Steffy, perchè sa bene che la giovane Forrester ha capito il suo gioco e allora le dice che deve farsene una ragione: lei farà per sempre parte della vita di suo figlio. Steffy però è preoccupata anche per Hayes, convinta che Sheila possa fare del male al bambino. Siamo solo all’inizio di una drammatica vicenda che avrà un altrettanto drammatico finale.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre più che informati!