Ultime puntate Una vita: la lenta agonia di Genoveva verso la sua morte

Siamo ormai giunti al gran finale con le ultime puntate di Una vita: Genoveva morirà a causa del veleno? Le anticipazioni

Siamo giunti davvero al gran finale: sabato andranno in onda le ultime ultimissime puntate di Una vita ma per questa settimana, le nostre anticipazioni vi terranno ancora compagnia. Cosa sta per succedere ad Acacias 38? Iniziamo con le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani, 8 novembre 2022. Come avrete visto, Gabriela non è affatto la figlia amorevole che dice di essere, anzi. E’ tornata ad Acacias 38 con un solo scopo: quello di uccidere sua madre. E sta collaborando tra l’altro di nascosto con qualcuno, anche se ancora i fan di Una vita non sanno con chi…Felipe ha chiesto a Dori di diventare sua moglie e, come vedremo nella puntata di domani, la bella infermiera accetterà questa proposta perchè innamoratissima dell’avvocato…E gli altri protagonisti di Acacias 38, che cosa ne sarà di loro? Vi abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni di Una vita che presto dagli inferi tornerà un uomo che tutti credevano morto e il gran finale, si avvicina davvero…Domani andrà in onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1481 della soap spagnola, ecco le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 novembre 2022

Dori accetta la proposta di matrimonio di Felipe per la gioia di tutti. Marcelo propone a Genoveva di consultare un altro medico, ma Gabriela dissuade la madre. Marcelo continua a sospettare ma non immagina neppure quello che sta succedendo davvero e quanto Gabriela sia crudele…Luzdivina sta pensando di lasciare Acacias e Marcelo cerca di trattenerla rivelandole i suoi sentimenti. Nel frattempo, Hortensia racconta alla figlia Azucena la verità sul padre e le rivela che è nata fuori dal matrimonio. La ragazza la sprona a raccontare la verità anche a Pascual. Lolita continua a prendersi cura di Fidel e gli racconta anche della proposta di matrimonio di Felipe a Dori. Ramon non sa che cosa pensare: vorrebbe vedere Lolita felice ma non riesce ad accettare che possa amare un altro uomo dopo la morte di suo figlio…Bellita mette in atto il suo piano per fare ricongiungere Alodia e Ignacio: si trasferiranno a Ecija, dove Ignacio aprirà uno studio medico. I due si ritrovano a casa degli zii e sembrano essere pronti per voltare pagina.

