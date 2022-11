Beautiful anticipazioni: Sheila inganna Finn e il dottore sembra cedere firmando la sua condanna

Sheila continua a manipolare Finn che sembra cedere mentre Steffy non demorde: ecco le anticipazioni di Beautiful

Finn non ha proprio idea di quello che sta facendo, di come si sta mettendo nei guai e di come molto presto la sua vita cambierà inevitabilmente a causa di Sheila. E cambierà in modo drammatico anche se al momento, il giovane dottore non sospetta nulla. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 9 novembre 2022, ci confermano che Sheila ancora una volta saprà come manipolare la mente delle persone che dice di amare. Se davvero volesse bene, come dice a Finn, lo lascerebbe vivere la sua vita insieme a Steffy e si farebbe da parte. E’ ossessione la sua, è possesso, l’ennesimo rapporto malato che sta costruendo, l’ennesima persona manipolata e ingannata dalla sua abilità di ottenere sempre quello che vuole. E Finn, che vorrebbe essere amato e amare la sua vera madre, sta perdendo di vista la sua famiglia, quella che si è costruito dimostrando a Steffy di essere innamorato e di essere l’uomo che stava cercando. Adesso però le cose stanno cambiando…

Usando come prova l’emoticon con cui Finn (Tanner Novlan) le aveva risposto al messaggio, Sheila (Kimberlin Brown) si oppone alle minacce di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): il figlio la vuole nella sua vita

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 9 novembre 2022

Paris (Diamond White) rassicura Finn: sta facendo la cosa giusta nell’avere cura della madre naturale dopo il malore. Zende (Delon De Metz) dichiara a Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) che Paris è molto protettiva nei confronti del matrimonio di Steffy e Finn…Il giovane dottore non vorrebbe deludere sua moglie ma allo stesso tempo vorrebbe conoscere meglio Sheila per capire da solo se è così pericolosa come dicono. In fondo è pur sempre sua madre e ha il diritto di decidere come comportarsi con lei. Steffy però non vuole sentirne parlare e forse chissà, i due si allontaneranno molto presto.

Entrambi non sanno che questa storia, finirà nel modo peggiore per tutti e due, anzi per tutti e tre perchè anche Sheila ne uscirà sconfitta.