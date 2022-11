Una vita ultime puntate: Gabriela seguita da un uomo è Aurelio. Ritorno shock ad Acacias 38

Come un fantasma Aurelio sta per tornare ad Acacias 38 e vuole vendicarsi di Genoveva: ecco le anticipazioni di Una vita

Per Dori e Felipe è arrivato il momento di festeggiare con le persone più care: il matrimonio si farà e a quanto pare, l’infermiera non potrebbe essere più che felice. Ad Acacias 38 ci sono moltissime novità del resto, come l’incredibile fortuna che ha baciato Casilda che insieme a Fabiana e Servante ha vinto alla lotteria. Non solo cose belle, come rivelano le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 9 novembre 2022. Infatti Genoveva ha deciso di non consultare un medico, come suggerito da Marcelo. Si fida di Gabriela ma non sa, che la ragazza la sta ingannando. Accecata dall’amore che prova per lei, non si è mai posta il dubbio e non ha sospetti. Quello che però Gabriela non immagina è che anche lei rischia grosso perchè dal passato di Genoveva, sta per fare ritorno una persona che tutti credevano essere morta. Di chi stiamo parlando? Chiaramente di una persona pericolosa che presto farà il suo ritorno ad Acacias 38. Ma vediamo adesso le anticipazioni di Una vita per domani, ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1481 come sempre alle 14,10. Vi ricordiamo che questa settimana su Canale 5 andranno in onda le ultime puntate di Una vita, quindi assolutamente da non perdere.

Una vita anticipazioni ultime puntate: la trama del 9 novembre 2022

Bellita mette in atto il suo piano per fare ricongiungere Alodia e Ignacio: si trasferiranno a Ecija, dove Ignacio aprirà uno studio medico. I due sembrano essere d’accordo, a quanto pare Alodia ha deciso di perdonare suo marito. Casilda consiglia alla sua amica di voltare pagina e andare avanti… Lolita confessa a Felipe di sentirsi confusa riguardo a Fidel. Ne parla anche con Fabiana e la donna le ricorda che Antonito è morto ormai da 5 anni e dovrebbe pensare alla sua vita, a essere felice, non può pensare solo al passato…Felipe e Dori si confrontano in merito a una nuova proposta di lavoro per l’avvocato. Dopo aver vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che non lavorerà più per lei e che avvierà una propria attività. Rosina reagisce fingendo indifferenza e la domestica ci rimane molto male. Senza che Gabriela se ne renda conto, c’è un uomo che la segue e che forse vuole farle del male. Quell’uomo noi lo conosciamo bene, si tratta di Aurelio che non è morto! Come potrete immaginare le intenzioni di Aurelio non sono le migliori e presto lo vedremo in azione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani.