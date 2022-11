Inizia l’era di Terra Amara su Canale 5: la soap turca al posto di Una vita

Una vita si congeda dal pubblico di Canale 5 e arriva Terra amara: ecco le anticipazioni

Inizia l’era di Terra amara. Non sarà facile prendere il testimone. Una vita nei suoi sette anni di messa in onda è stata amatissima dal pubblico di Canale 5 e molto usata da Mediaset ( ricorderete che proprio come era successo con Il segreto è stata trasmessa anche in prima serata e su Rete 4 quando la rete aveva un’altra anima). Terra Amara prenderà il posto dal 14 novembre 2022 di Una vita, che si sta per congedare con la puntata finale in onda sabato. Un addio definitivo perchè in Spagna hanno deciso di non rinnovare la soap, trovandosi tra l’altro, in questi mesi, in grande difficoltà con gli ascolti nelle fasce occupate dalle soap mancanti. Terra amara ritorna, ed è destinata dare il via a una nuova era per Canale 5 che dopo 7 anni, cambia in qualche modo pelle. Non in modo così eclatante. Da una soap spagnola a una soap turca, tra l’altro Terra amara aveva già conquistato la sua fetta di pubblico questa estate e sono molti i telespettatori ad attendere con ansia le nuove puntate della soap da record di ascolti in Spagna. Terra amara riuscirà a fare bene come Una vita? Mediaset spera che possa fare persino meglio, ma questo lo scopriremo nelle prossime settimane, con i dati relativi agli ascolti della soap turca.

Possiamo invece raccontarvi da dove riprenderà la narrazione, con le anticipazioni per i primi episodi di Terra amara che ci aspettano da lunedì alle 14,10 su Canale 5.

Terra amara ritorna su Canale 5: cosa vedremo nelle prime puntate? Le anticipazioni

Gaffur e Saniye fanno ritorno alla villa, ma al momento Demir non lo sa. Zuleyha, però, sa che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in carcere, quindi la ripudia come amica. Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul. Zuleyha racconta a Sermin che vuole scappare con il bambino ad Istanbul. Sermin lo racconta subito a Demir, che corre con Hunkar in aeroporto e lì vedono Yilmaz all’imbarco. Zuleyha, però, non c’è…La donna ha ideato un piano per capire se la sua nuova famiglia si fida di lei e per mettere alla prova le persone che sono al suo fianco…

I colpi di scena non mancano anche in queste prime puntate di Terra amara che ci aspettano dal 14 novembre su Canale 5. A seguire poi come sempre Uomini e Donne.