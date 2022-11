Una vita ultime puntate: Aurelio ucciderà Genoveva o Gabriela? Il faccia a faccia finale

Ci saranno due clamorosi e inaspettati ritorni nelle ultime puntate di Una vita: ecco cosa sta per succedere ad Acacias 38

Ci siamo, andranno in onda tra giovedì e sabato le ultime puntate di Una vita. Precisamente domani, giovedì 10 novembre 2022, vedremo la prima parte del penultimo episodio ( in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1482 di Acacias 38) e sabato poi daremo in modo definitivo l’addio all’amata soap spagnola che per sette anni ci ha tenuto compagnia. Tutto pronto quindi per il capitolo finale e i colpi di scena non mancheranno. Vi avevamo detto che ad Acacias sarebbe tornato qualcuno dal regno dei morti e infatti, come avrete capito, quella persona è Aurelio. L’uomo non è morto e adesso ha un solo obiettivo: uccidere Genoveva. Lo farà? A quanto pare il piano del Quesada è ancora più perverso. Vuole infatti colpire Genoveva ma non in modo diretto. Nel suo mirino adesso c’è Gabriela….

Scopriamo quindi tutti i dettagli con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 novembre 2022

Dopo aver vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che non lavorerà più per lei e che avvierà una propria attività. Rosina reagisce fingendo indifferenza e la domestica ci rimane molto male. Ramon è infastidito dalle attenzioni di Fidel nei confronti di Lolita, ma lei mette in chiaro che ha il diritto di essere felice. In seguito, Fidel le chiede il permesso di corteggiarla. Hortensia dice a Pascual di non essere mai stata sposata e lui rimane senza parole. In casa di Genoveva sono tutti preoccupati per le sue condizioni di salute, tutti tranne Gabriela ma del resto lei la sta avvelenando…E quello che scopriremo nelle ultime puntate di Una vita sarà altrettanto clamoroso. Gabriela ha un complice, o meglio una complice…E anche lei è una persona che è stata protagonista assoluta di Una vita…Casilda spiega a Liberto che si aspettava una reazione diversa da parte di Rosina ed è molto dispiaciuta che lei non sia felice per la fortuna che ha ricevuto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.