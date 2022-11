Beautiful anticipazioni: la decisione di Finn cambia tutto, Eric fa una proposta shock a Quinn

Ecco le anticipazioni di Beautiful: per Quinn arriva da Eric una proposta shock inaspettata mentre Finn decide di allontanare Sheila

Sheila ha manipolato tutti ma è arrivato il momento per Finn di prendere una decisione. Il giovane dottore ha capito che non può rinunciare alla sua famiglia e che deve mettere in secondo piano sua madre, una donna che in fondo conosce da pochi giorni e che ha tanto fatto soffrire la famiglia di Steffy. Cosa succederà dunque adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 novembre 2022. La soap come sempre al venerdì ci aspetta alle 13,40 con una nuova puntata da non perdere anche perchè, come immaginerete bene, Sheila non starà zitta di fronte alla decisione di Finn, anzi…E per Steffy e suo marito, questo è solo l’inizio di un incubo che avrà un epilogo drammatico. Nel frattempo Ridge aspetta ancora che arrivi l’ordinanza restrittiva anche se sa bene che un foglio di carta, non cambierà le intenzioni della donna. Ed effettivamente, visto quello che sta per succedere, non sbaglia affatto.

Beautiful anticipazioni: cosa farà Finn con Sheila?

Eric (John McCook) sente Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer) parlare della loro alchimia ma anche dell’amore che Quinn prova per il marito. Sheila (Kimberlin Brown), manipolando gli strumenti ospedalieri, finge di essere molto provata dagli attacchi di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), sperando di passare per vittima agli occhi di Finn (Tanner Novlan). Ma questa volta il dottore è irremovibile e decidere di mettere fine a questa sceneggiata. Informa sua madre di quello che ha deciso: non la vuole più nella sua vita, deve stare con Steffy, prendersi cura di Hayes…Ovviamente la reazione di Sheila non si lascia attendere: è fuori controllo e mostra tutta la sua rabbia…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 novembre 2022

Nel dettaglio, nella puntata di Beautiful di domani, vedremo la reazione di Sheila di fronte alle parole di Finn. Poi assisteremo anche a una bizzarra richiesta di Eric a sua moglie. Il Forrester senior ha capito che sua moglie lo ama ma allo stesso tempo sa che la Fuller e Carter hanno una certa intesa. Quindi decide di farle una proposta: può avere degli incontri intimi con lui, visto che Eric non le può dare quello che una moglie vorrebbe… Cosa deciderà di fare Quinn?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani alle 13,40 su Canale 5.