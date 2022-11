Il gran finale di Una vita con il ritorno di Cayetana: tutta la verità

Per il gran finale di Una vita una delle verità più attese sarà rivelata: Cayetana è ancora viva? Ultime puntate con colpi di scena ad Acacias 38

Per anni i fan di Una vita si sono posti la domanda, per anni hanno atteso un eventuale ritorno che però non c’è mai stato. E a quanto pare, nell’ultima puntata di Una vita, scopriremo finalmente che cosa è accaduto davvero a Donna Cayetana! Che ne è stato di lei e che ne sarà di lei in questo gran finale di Una vita con le ultime puntate in onda in Italia proprio questo fine settimana? Lo stiamo per scoprire!

Ritorniamo quindi alla domanda di partenza: Cayetana è ancora viva? La risposta questa volta c’è. Si, Cayetana è ancora viva ed è la persona con cui Gabriela, la figlia di Genoveva, parla al telefono. Insieme a lei probabilmente Genoveva ha architettato tutto anche se direttamente, la Salmeron e Cayetana, non hanno avuto contatti. A questo punto quindi sorge spontanea un’altra domanda: Cayetana sta per tornare ad Acacias 38? Vi possiamo dire che il capitolo Acacias 38 è definitivamente chiuso. Non ci sarà un sequel della soap spagnola anzi, Aurora Guerra in questo momento è impegnata con la lavorazione di due nuove soap, visto che la Spagna è rimasta orfana delle tele novelas più amate e fatica a trovare degni eredi!

Questi però non esclude che più in là nel tempo possa esserci uno spin off, che magari ci racconti che cosa ha fatto Cayetana in tutti questi anni, prima di pensare di poter tornare ad Acacias 38, dove sono rimasti davvero in pochi a ricordarsi di lei…

Ma torniamo alle ultime puntate di Una vita in onda l’11 e il 12 novembre 2022 su Canale 5. Nelle ultime puntate della soap, scopriremo che cosa ne è stato di Cayetana e quali sono le sue intenzioni.

Per il gran finale di Acacias 38 il grande ritorno di Cayetana

In pochi avrebbero immaginato che la misteriosa donna con cui Gabriela parlava al telefono fosse Cayetana ma sarà una telefonata a rivelare tutto. Infatti dopo la morte di Genoveva, la giovane figlia sarà la sola erede di tutto il suo patrimonio e anche di quello di Aurelio. Sarà ricchissima quindi, e come tutte le cattive della soap, la vedremo affacciata proprio alla famosa finestra che è stato il punti di osservazione di Genoveva, di Samuel, di Cayetana… E dalla sua casa farà anche una telefonata importate. E qui arriva il gran finale: parlerà al telefono con Donna Cayetana. Possiamo rivelarvi che non la rivedremo in video, non ci sarà lei dall’altra parte del telefono visivamente. Ma sarà Gabriela, a rivelarci che sta parlando proprio don Donna Cayetana. Gabriela le dirà che è arrivato il momento di fare il suo ritorno ad Acacias 38. Il pubblico della soap però non assisterà a questo momento, si chiuderà infatti in questo modo la saga.