Una vita ultime puntate: Cayetana è ancora viva? Finale shock ad Acacias 38

E' arrivato il momento della verità: Aurelio vuole uccidere Gabriela per vendicarsi di Genoveva e dal passato ecco il ritorno di Cayetana, è ancora viva? Le anticipazioni di Una vita

E’ arrivato il momento di dire per sempre addio a tutti i protagonisti di Una vita. Domani e dopo domani andranno in onda le ultime puntate della soap spagnola su Canale 5 e finalmente avremo anche tutte le risposte che aspettiamo da tempo. I fan di Una vita scopriranno anche la verità su Cayetana: è ancora viva? Il dubbio che la donna non fosse morta nell’incendio c’è sempre stato e nelle ultime puntate di Una vita, in onda in questi giorni su Canale 5, finalmente scopriremo tutto, ma proprio tutto quello che è accaduto in passato. E cercheremo anche di capire qual è il legame tra Cayetana e Gabriela, la figlia di Genoveva. Già perchè la misteriosa persona con cui Gabriela parla al telefono, è proprio Cayetana. Ma questo non sarà il solo colpo di scena nel gran finale di Una vita. Domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1482 di Acacias 38 e assisteremo al ritorno in scena di Aurelio. Neppure lui è morto ed è tornato nella calle più famosa di Spagna per compiere la sua vendetta. Ucciderà Genoveva? Scopriamolo insieme con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 novembre 2022. Vi ricordiamo che il gran finale ci aspetta sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 16,30 scopriremo tutto, ma proprio tutto quello che è successo ad Acacias 38!

Una vita anticipazioni: il ritorno di Aurelio, cosa farà?

Liberto e Rosina attendono i rappresentanti della Bris & Holden, ma al loro posto arrivano due ospiti inaspettati: Susana e Armando. Il ritorno ad Acacias 38 della sua amica Susana placa l’animo di Rosina che è ancora arrabbiatissima per il fatto che Casilda non sarà più la loro domestica, dopo la vittoria alla lotteria.

Aurelio riesce a introdursi in casa di Genoveva e mentre lei e sua figlia stanno facendo colazione, le aggredisce. Si scopre come si è messo in salvo il Quesada, che non è la persona morta nell’incendio, come immaginerete. Aurelio non vuole uccidere Genoveva, vuole uccidere Gabriela, per togliere alla donna tutto quello che ama di più. Genoveva chiede pietà ma Aurelio le ricorda che lei non ha avuto nessuna pietà quando si è trattato di Natalia ed è arrivato il momento di pagare per tutto il male fatto. Genoveva fa da scudo e impedisce ad Aurelio di sparare a Gabriela e viene ferita. Nel frattempo Marcelo torna a casa e capisce che sta succedendo qualcosa di molto brutto. Impugna la pistola e colpisce Aurelio prima ancora che l’uomo possa far fuoco contro Gabriela…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5.