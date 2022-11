Beautiful anticipazioni: la folle idea di Eric per salvare le nozze mentre Finn firma la sua condanna a morte

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 12 novembre: Sheila che cosa farà?

Quando gli esami dimostrano che Sheila (Kimberlin Brown) gode di perfetta salute, al punto dal poter essere subito dimessa, per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è la prova che sia stata tutta una messa in scena. Ma la nostra giovane Forrester non sa che sta giocando con il fuoco e le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 12 novembre 2022, ci dimostrano che Steffy ha davvero preso sotto gamba la presenza di Sheila nella sua vita. Il motivo? La Carter non è una che accetta di essere smascherata, non è una che si fa mettere i piedi in testa, soprattutto da una ragazzina. E Sheila sa anche bene che Finn in qualche modo, pur avendo scelto Steffy, è legato a lei. Si è giocata bene le sue carte ed è pronta ad andare avanti, senza arrendersi. Finn però le dice che deve uscire dalle loro vite e Sheila non lo accetta. Si prepara davvero a compiere un gesto sconsiderato, potrebbe persino uccidere? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ricchissime di colpi di scena.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 novembre 2022

Finn (Tanner Novlan) sembra ancora disposto a credere alla sincerità della Carter, tuttavia il medico prende la decisione di non volere la madre biologica nella propria vita perché moglie e figlio vengono prima. Finn non sa che con questa scelta, ha firmato la sua condanna a morte…

Intanto, Eric Forrester (John McCook) pianifica una serata romantica per Quinn (Rena Sofer). Ridge (Thorsten Kaye) manifesta a Carter (Lawrence Saint-Victor) la propria convinzione che il padre abbia preso la decisione sbagliata nel riaccogliere Quinn. La cosa parecchio curiosa è che Ridge non sa quello che Eric ha proposto a sua moglie. La Fuller ha detto a Carter che ha la benedizione di Eric per avere una storia di natura sessuale con lui. Eric sa che non può dare tutto a sua moglie e ha deciso di concedere di avere un altro uomo…Carter stenta a credere di poterlo fare.

Steffy si sfoga con Liam e gli spiega che ha deciso di allontanare Sheila. Lei e Finn hanno preso una decisione e non hanno intenzione di cambiare idea. Quello che i due non hanno ben compreso però, è che anche Sheila non si arrende anzi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful del sabato. Vi ricordiamo che il sabato ci aspetta una puntata più lunga del solito. E poi non perdete Una vita con l’ultima attesissima puntata.