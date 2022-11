Beautiful anticipazioni: Carter e Quinn confusi ma innamorati. Meditano dopo la proposta di Eric

Che cosa decideranno di fare Carter e Quinn dopo la proposta di Eric? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 15 novembre 2022

Carter e una romantica Quinn ancora di rosso vestita, si ritrovato a parlare dopo la cena della Fuller con Eric. Entrambi stentano a credere che il Forrester possa arrivare a pensare di concedere a sua moglie tanto ma Eric lo ha fatto quindi adesso la parola spetta a loro e a loro spetta la scelta, che cosa faranno, decideranno di avere una relazione di letto? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Beautiful ma intanto, iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 15 novembre 2022. Steffy e Finn cercano di rimettere insieme la loro famiglia, anche se dopo quello che è successo con Sheila, la Forrester non sembra fidarsi più come prima di suo marito. E Finn sa che deve fare tanto per dimostrare a Steffy di essere dalla sua parte. Quello che i due non immaginano è che ovviamente Sheila non si è arresa e che sta per colpire ancora. Come lo farà? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, come sempre da non perdere.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 novembre 2022

Dopo la telefonata ad Eric Forrester (John McCook), le sorelle Logan si chiedono il motivo del suo turbamento: forse era impegnato con Quinn (Rena Sofer), che lo ha spinto a tagliar corto con loro? In ogni caso, Donna (Jennifer Gareis) ha poche speranze per il futuro della sua vita sentimentale: il vero e unico amore della sua vita è stato Eric. Ma può davvero pensare che un uomo così tanto innamorato di sua moglie, possa pensare a un’altra donna? Le sorelle Logan questa volta forse, stanno prendendo un granchio…Quando Quinn raggiunge Eric a letto, insiste che con lui ha tutto ciò di cui ha bisogno. I pensieri di Carter (Lawrence Saint-Victor) vanno sempre a Quinn.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che da questa settimana dopo Beautiful non andrà più in onda Una vita ma arriva Terra amara la soap turca che prenderà il posto di quella spagnola in onda per 7 anni su Canale 5.