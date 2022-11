Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke preoccupati per Eric non immaginano della proposta shock

Ridge e Brooke indagano ma non capiscono cosa sta facendo Eric e che cosa sta nascondendo...E' la proposta shock...Ecco le anticipazioni di Beautiful

Per provare a dimenticare tutto quello che è successo nell’ultimo periodo e per ritrovare di nuovo l’unione familiare, Steffy e Finn hanno deciso di passare un po’ di tempo al mare. Da quando Sheila è entrata nelle loro vite, Finn si è allontanato da Steffy, perchè ha voluto pensare che sua madre gli volesse bene e non fosse interessato a fare di nuovo la guerra ai Forrester. Ma si è dovuto arrendere alla realtà. Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 novembre 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, vedremo come Steffy e Finn cercano di ricostruire la famiglia che tanto hanno desiderato. I due però non immaginano che Sheila non si è fatta da parte ma che sta semplicemente aspettando il momento giusto per agire.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 novembre 2022

Ridge chiede al padre perché abbia permesso a Quinn di tornare a casa. Eric risponde di non aver dimenticato il tradimento della moglie, ma di volerle comunque dare la vita che merita. Ridge parla di quello che sta succedendo anche con Carter, senza sapere che suo padre ha fatto a lui e a sua moglie una proposta indecente. Carter e Quinn infatti devono decidere se avere una relazione oppure no…Ridge spiega a Carter che ha provato a fare delle domande a suo padre ma che non ha ottenuto risposte. Il motivo è semplice: Eric non vuole che gli altri vengano a conoscenza del suo problema.

Wyatt sorprende la madre in ufficio con Carter e le ricorda che dovrebbe sentirsi grata per l’amore che Eric le ha dimostrato, perdonandola. Steffy e Finn, riconciliati dopo la partenza di Sheila, spiegano a Paris che non è il caso di abbassare la guardia nei confronti della madre biologica di Finn. Brooke e Ridge per l’ennesima volta provano ad affrontare Eric e cercano di capire perchè abbia perdonato Quinn e che cosa stia nascondendo loro.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 17 novembre 2022.