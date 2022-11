Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter stanno per cedere, Sheila trama nel silenzio

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 novembre 2022: Quinn e Carter cederanno alla passione?

Finalmente Finn e Steffy sembrano aver ritrovato la loro unione, finalmente quello che è successo con Sheila non sembra dover influenzare ancora per molto le loro vite e infatti, anche Liam e Hope, fanno i complimenti alla coppia per come stanno cercando di superare questo momento difficile. Quello che però nessuno si aspetta, è che Sheila, non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate, ci rivelano infatti che Sheila sta preparando il suo piano di azione. Iniziamo dalla trama per la puntata di Beautiful di domani, ricordandovi che la soap ci aspetta poi anche al sabato. Ma partiamo da quello che succederà il 18 novembre 2022, cosa dobbiamo aspettarci da Sheila, ha un piano per colpire la famiglia Forrester o se la vuole prendere stavolta solo con Steffy? E Quinn e Carter che cosa decideranno di fare? La proposta di Eric ha lasciato entrambi senza parole…

Wyatt (Darin Brooks) avverte la madre di non rovinare le cose con Eric (John McCook), dopo averla sorpresa parlare da sola con Carter (Lawrence Saint-Victor). Eric deve difendersi dall’interrogatorio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang): l’uomo rivendica il diritto di vivere la sua vita personale come meglio crede.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 novembre 2022

Eric prova a forzare la mano di Quinn (Rena Sofer) spedendola da Carter per consegnargli un documento riservato di lavoro. Il Forrester vuole davvero che sua moglie si lasci andare e capisca che non c’è davvero nulla di male nell’avere una relazione solo sessuale con un altro uomo. Il problema è che Quinn prova anche altro per Carter, non è interessata a lui solo da quel punto di vista…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful del venerdì. A proposito della programmazione del sabato, vi ricordiamo che la soap andrà in onda come sempre dalle 13,40 alle 14,28 e poi ci sarà Terra amara, la soap turca ci aspetta al sabato al posto di Una vita.