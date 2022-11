Beautiful anticipazioni: Eric pronto al sacrificio estremo ma minaccia Carter perchè nessuno lo deve sapere

Eric è disposto a tutto pur di salvare il suo matrimonio con Quinn ma nessuno deve sapere della sua proposta shock: ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa succederà nella lunga puntata di Beautiful che ci aspetta sabato? Anche questa settimana, appuntamento lungo con la soap americana e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che è successo e che succederà nei prossimi episodi. Iniziamo quindi subito con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 19 novembre 2022. Finn e Steffy stanno cercando di godersi la ritrovata armonia, e sperano di poter dimenticare molto presto tutto quello che è successo con Sheila, purtroppo sbagliano e hanno fatti i conti senza l’oste, come si suol dire in questi casi. Nelle prossime puntate vedremo infatti Sheila ritornare alla carica…Nel frattempo Quinn e Carter sono messi alla prova da Eric che vorrebbe sua moglie felice…Per l’ennesima volta, Ridge e Brooke decidono di andare a parlare con il Forrester senior, per chiedergli come mai alla fine abbia deciso di perdonare Quinn. Quando i due arrivano a casa lo trovano da solo. Eric infatti ha organizzato un appuntamento per Carter e Quinn: vuole che sua moglie si diverta e abbia quello che lui non le può dare da un altro uomo…Eric lo racconterà a suo figlio, avrà il coraggio di dirgli quello che sta succedendo realmente nella sua vita?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 novembre 2022

Finn e Steffy provano a dimenticare quello che è successo nelle ultime settimane. In fondo sono appena diventati marito e moglie e non si sono mai goduti nulla di quello che è accaduto dopo le nozze visto che il giorno più bello della loro vita è stato rovinato dall’arrivo di Sheila. Ritrovata l’unione, i due adesso vogliono riprovarci. E sembra anche esserci una bella intesa, finalmente, la passione, torna a essere quella di un tempo e i fantasmi, per qualche ora, sono solo nell’armadio…Eric vorrebbe essere per Quinn un marito perfetto ed è turbato dal non poterle dare quello che desidera… Katie è preoccupata e teme che lui si accontenti di una relazione malsana per paura di rimanere solo. Quinn confida a Shauna che Eric le ha dato il permesso di andare a letto con Carter. Eric mette in guardia Carter: anche se va a letto con Quinn, lei resta la signora Forrester e lui non deve in alcun modo considerarla sua e aggiunge che nessuno deve venire a sapere del loro accordo, specialmente Ridge.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, dalle 13,40 alle 14,30 circa su Canale 5. A seguire andrà in onda una puntata di Terra amara e poi la linea passerà a Verissimo.