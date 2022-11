Terra Amara ci aspetta anche al sabato: Zuleyha progetta la fuga

Terra Amara ci aspetta anche al sabato: ecco le anticipazioni per la puntata del 19 novembre 2022

Terra amara è tornata. La soap turca, che questa estate aveva conquistato il pubblico di Canale 5, ha preso ormai il posto di Una vita. E proprio come succedeva alla soap spagnola, si va in onda anche al sabato. Terra amara ci aspetta quindi domani, 19 novembre 2022, con una nuova puntata in onda dopo Beautiful. Terra amara andrà in onda con un episodio più lungo del solito, infatti la soap turca ci aspetta dalle 14,30 alle 16,30 per poi dare la linea a Verissimo. Che cosa succederà dunque nella puntata del sabato di Terra Amara?

Come avrete visto, nelle ultime puntate di Terra Amara in onda in questa settimana, i colpi di scena non sono mancati…Sabahattin vuole divorziare da Sermin ma Demir, per preservare il buon nome della famiglia, vuole convincerlo a rinunciare. Dopo un duro confronto tra i due, Demir decide di tagliare i fondi a Betul, la figlia di Sabahattin. Zuleyha, che sta progettando la fuga dalla tenuta, vede casualmente Yilmaz in compagnia di un’altra donna, Mujgan, e teme di essere stata dimenticata dall’amato. La giovane, pensava che nulla fosse cambiato e adesso quindi, dovrà prendere una decisione importante, che cosa farà?

Terra amara anticipazioni: la trama del 19 novembre 2022

Gaffur e Saniye sono tornati a lavorare per Demir, ma il ruolo di capo dei braccianti, prima svolto da Gaffur, è stato affidato ad un’altra persona, Halil. Per riprendersi il suo posto, Gaffur ordisce un piano: invita Halil lungo il canale per un brindisi, lo fa ubriacare e poi, nella notte, libera i cavalli di Hunkar in modo che la colpa ricada su di lui.

Demir scopre che Yilmaz e Fekeli hanno chiuso un affare con un importante imprenditore dell’industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone, così incarica i suoi uomini di bagnarlo per renderlo inutilizzabile. Husamettin, uno dei tre testimoni che ha mandato Fekeli in prigione, sul letto di morte manda a chiamare Hunkar per rivelarle un segreto riguardo all’omicidio di suo marito.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Terra amara che ci aspetta domani alle 14,30 su Canale 5.