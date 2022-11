Beautiful anticipazioni: mentre Katie indagata, Quinn e Carter ci ricascano

Carter e Quinn si lasciano travolgere dalla passione ed ecco che sono di nuovo insieme mentre Katie sospetta e indaga...Le anticipazioni di Beautiful

Siete pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani, 22 novembre 2022? L’attenzione in questi ultimi giorni, si è spostata sulla vicenda che vede Eric protagonista. Il Forrester ha dei problemi, dovuti alla sua età e non può essere il marito che vorrebbe per Quinn, per questo ha pensato di farle, quella che a tutti gli effetti potrebbe essere considerata una proposta indecente. Le ha dato via libera: potrà avere una storia solo di sess* con Carter in modo da poter soddisfare i suoi bisogni. Quinn e il bell’avvocato, sono rimasti parecchio sorpresi da questa proposta e non sanno che cosa fare perchè in realtà, non provano solo una grande attrazione fisica, tra loro infatti, ci sarebbe anche altro. Ridge e Brooke cercano di capire che cosa sta succedendo ma non hanno idea di quello che passa nella testa di Eric. Anche Katie, che ha un passato con il Forrester, si è resa conto che c’è qualcosa che non va e vorrebbe approfondire per capire quello che sta succedendo. E nel frattempo, mentre l’attenzione di tutti è puntata su Eric, nell’ombra, Sheila elabora il suo piano.

Beautiful anticipazioni: la trama del 22 novembre 2022

Katie Logan (Heather Tom) fa visita ad Eric (John McCook), dichiarando di trovare sbagliato che lui abbia perdonato Quinn (Rena Sofer). Katie trova vergognoso che Eric sia solo a casa mentre sua moglie è uscita per la serata, ritenendo dovrebbe passare con lui ogni momento. Eric difende la moglie. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) vivono una serata d’amore, mentre anche Quinn e Carter (Lawrence Saint-Victor) cedono alla passione. Eric è stato molto chiaro con Carter: va bene la passione ma non ci deve essere altro e soprattutto nessuno deve sapere di questa concessione…Carter fa notare a Quinn che è Eric a continuare a spingerli uno tra le braccia dell’altro…

Ma come andrà a finire? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani.