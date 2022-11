Beautiful anticipazioni: Katie e Brooke indagano su Eric, scopriranno la tresca segreta?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani: alla fine Quinn accontenta Eric...

Katie e Brooke proprio non si capacitano di come Eric si sta comportando ormai da settimane e non riescono a capire tante cose. Non comprendono come sia stato possibile che abbia perdonato Quinn e non capiscono come le dia tutta questa libertà visto che dovrebbe voler passare più tempo possibile insieme a sua moglie. Le due donne scopriranno quello che sta succedendo davvero? Ce lo rivelano le anticipazioni di Beautiful, iniziamo dalla puntata di domani, 23 novembre 2022. Cosa accadrà in questo nuovo episodio in onda mercoledì come sempre alle 13,40 su Canale 5? Scopriamolo con le ultime news…Come avrete visto, Carter ha confessato a Quinn di essere ancora innamorata di lei. E poco importa se Eric pretende che la loro sia solo una storia di sess*. Al cuor non si comanda e Carter vuole essere chiaro con la Fuller: la ama. I due cedono quindi alla passione e Quinn decide che racconterà in ogni caso tutto a suo marito, anche se è stato lui a dare questo suggerimento…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di domani, 23 novembre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 novembre 2022

La conversazione con Eric (John McCook) lascia Katie (Heather Tom) con il sospetto che la tristezza dell’uomo possa avere a che fare con la sfera intima del suo matrimonio, anche se è lontana dal comprenderne il vero motivo. Dopo essere stata con Carter (Lawrence Saint-Victor), Quinn (Rena Sofer) torna a casa da Eric (John McCook), a cui conferma di aver fatto l’amore con l’avvocato. Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie sono indignate che Quinn esca senza il marito. Come prenderà Eric le rivelazioni che sua moglie gli ha fatto? E’ stato lui a suggerire di avere una storia con Carter ma adesso dalle parole, siamo passati ai fatti…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful da non perdere e a seguire, un nuovo episodio di Terra amara.