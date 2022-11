Beautiful anticipazioni: Ridge indaga, scopre la tresca di Quinn e Carter? Paris confusa

Paris si è presa una cotta per Finn? E Ridge che cosa scopre? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 novembre 2022

Katie cerca di sapere di più sul fatto che Eric abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione, e ne parla direttamente con Eric che si mostra però molto reticente. Quinn e Carter si baciano con il consenso di Eric, che, non potendo soddisfare sessualmente la moglie, lascia che sia Carter a farlo purché nessuno lo sappia. In realtà come abbiamo visto c’è stato molto di più di un bacio e infatti la Fuller ha raccontato a Eric quello che c’è stato con Carter. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, per la puntata di domani 24 novembre 2022. Nella puntata di giovedì vedremo come tutti i membri della famiglia Forrester saranno preoccupati per quello che sta succedendo a Eric. Si sono tutti resi conto che l’uomo non sta bene e non sbagliano. Ma vediamo adesso che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 novembre 2022

Finn e Steffy sono entusiasti di avere accolto in casa loro Paris, che si occupa dei bambini e ha un carattere comunicativo e ottimista. Non sanno che lei inizia a nutrire un’attrazione nei confronti di Finn. E infatti la ragazza si è avvicinata troppo a Finn dopo che il dottore aveva litigato con sua moglie. Finn forse non se n’è reso conto ma la giovane, inizia a fare dei pensieri parecchio compromettenti sul suo conto. Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo anche i pensieri di Paris che in qualche modo sarà ossessionata da Finn tanto da arrivare a prendere una decisione…

Intanto Hope, Thomas e Douglas trascorrono il pomeriggio insieme. Ridge pensa che potrebbe essere arrivato il momento di iniziare a collaborare con Justin. L’ex braccio destro di Bill deve dei favori ai Forrester e forse è arrivato il momento di farlo entrare in azione per capire che cosa stanno combinando Quinn ed Eric…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.