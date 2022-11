Beautiful anticipazioni: nessuno si fida di Quinn e Ridge decide di andare a fondo

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 25 novembre 2022: Ridge a caccia della verità

Nonostante Shauna (Denise Richards) si sia dimostrata interdetta rispetto alla nuova e poco convenzionale situazione sentimentale di Quinn (Rena Sofer), quest’ultima sembra pronta ad abbracciare il nuovo stato di cose con Carter (Lawrence Saint-Victor) ed Eric (John McCook). Shauna ha visto una nuova luce accendersi negli occhi della sua amica e non sbaglia, visto che Quinn a quanto pare, è pronta a iniziare una nuova relazione, un po’ diversa da quelle che tutti conoscono. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 25 novembre 2022, ci rivelano che Quinn continuerà ad appoggiare, spalleggiata anche da suo marito, quello che in Italia in molti definirebbero l’amore libero di cui Alex Belli tanto ci ha parlato nella casa del Grande Fratello VIP , non pensate? Ma scopriamo maggiori dettagli su quello che sta per accadere a Los Angeles anche perchè come avrete capito, i familiari di Eric si sono accorti che c’è qualcosa di strano nell’atteggiamento del Forrester e vogliono approfondire, non fidandosi in nessun modo della Fuller.

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo con la trama per la puntata di domani, 25 novembre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 novembre 2022

Katie (Heather Tom) decide di indagare meglio su cosa potrebbe nascondersi dietro l’apparente riappacificazione di Eric con Quinn. Anche Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), preoccupati per l’uomo, decidono di agire.

Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Possiamo dirvi che Ridge, deciderà di andare a fondo in questa storia soprattutto per il bene di suo padre e perchè non riesce in nessun modo a fidarsi di Quinn. Di conseguenza deciderà di schierare in campo Justin che avrà un ruolo chiave: dovrà scoprire se Quinn sta nascondendo qualcosa, che cosa sta facendo, se vede qualcuno. Al momento però nessuno immagina che Eric abbia deciso tutto e che Carter sia anche complice di tutta questa situazione…