Beautiful anticipazioni: Justin spia Quinn. A rischio la tresca e il piano di Eric

Ridge ha un piano ma non si aspetterebbe mai quello che presto potrebbe scoprire su Eric e Quinn: ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda domani, 26 novembre 2022? Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nel nuovo appuntamento del sabato con un episodio più lungo della soap di Canale 5? E allora leggiamo insieme le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà a Los Angeles… Come avrete visto, l’atteggiamento di Eric sta destando parecchi sospetti e alla fine, Ridge ha preso la sua decisione, perchè non vuole che suo padre soffra ancora una volta per la Fuller, dunque, che cosa accadrà adesso? Ridge (Thorsten Kaye) ha un incarico per Justin Barber (Aaron D. Spears): chiedendogli di essere l’uomo senza scrupoli che ha assistito a lungo Bill (Don Diamont) nei suoi crimini, gli dice di spiare Quinn (Rena Sofer). Quello che nessuno si aspetta di scoprire è che Quinn è stata in qualche modo autorizzata da suo marito ad avere una relazione con Eric, come la prenderanno tutti quando il Forrester senior, dirà come stanno davvero le cose?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 novembre 2022

Ridge vuole essere informato qualora Justin scopra che la matrigna manchi in qualche modo di rispetto ad Eric (John McCook). Intanto Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn sono decisi a viversi la libertà che Eric ha concesso loro, sebbene consapevoli di dover mantenere le apparenze in pubblico. Infine, Katie (Heather Tom) esorta Eric a rivelarle il motivo della sua palese tristezza.

Finn e Steffy sono entusiasti di avere accolto in casa loro Paris, che si occupa dei bambini e ha un carattere comunicativo e ottimista. Non sanno che lei inizia a nutrire un’attrazione nei confronti di Finn. Intanto Hope, Thomas e Douglas trascorrono il pomeriggio insieme.

Thomas è felice di vedere il sorriso sul volto di Hope, che finalmente ha potuto ricongiungersi a Liam anche grazie a lui. Lei lo ringrazia per quello che ha fatto e tutti e due si dichiarano grati per il loro nuovo rapporto di amicizia. Ridge e Katie si chiedono cosa ci sia dietro lo strano comportamento di Eric e Quinn. Justin scoprirà quello che sta accadendo? Lo vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli! Appuntamento quindi a domani ore 13,40 per una nuova imperdibile puntata di Beautiful su Cabale 5.