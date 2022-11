Beautiful anticipazioni: la decisione di Paris e la scoperta shock di Justin. Dirà tutto a Ridge?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di lunedì 28 novembre 2022: Justin scopre tutto su Quinn e Carter, cosa dirà a Ridge?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì 28 novembre 2022? Come sempre non mancano le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che Ridge ha tutte le intenzioni di scoprire che cosa sta accadendo nella vita di suo padre.Eric è molto strano e lui e Brooke non hanno ancora capito come mai abbia accettato di riprendere di nuovo Quinn in casa. E ancora non sanno che Eric, per via dei suoi problemi, ha anche proposto alla Fuller di avere una relazione sessuale con Carter…Ma forse, molto presto, potrebbero scoprirlo…Cosa dobbiamo quindi aspettarci dalle prossime puntate della soap di canale 5?

Paris (Diamond White) ha un’altra fantasia ad occhi aperti su Finn (Tanner Novlan); consapevole di nutrire sentimenti inopportuni nei confronti del medico, la Buckingham è pronta a fare una mossa inaspettata. Hope (Annika Noelle) è grata a Thomas (Matthew Atkinson) per aver tirato Liam (Scott Clifton) fuori di prigione. Entrambi sono felici di avere un costruttivo rapporto di lavoro e di amicizia, nonché di crescere Douglas (Henry Joseph Samiri) insieme. Ridge (Thorsten Kaye) sguinzaglia Justin (Aaron D. Spears) per trovare del marcio su Quinn (Rena Sofer).

Beautiful anticipazioni: la trama del 28 novembre 2022

Dopo aver capito che potrebbe fare un passo falso e che potrebbe perdere tutto quello che ha costruito negli ultimi mesi, Paris inizia a pensare che forse sarebbe meglio lasciare la casa di Steffy e Finn, visto quello che sente per il bel dottore…Justin scende in campo e come promesso a Ridge, inizia a seguire la Fuller. E per lui non è difficile arrivare presto alla conclusione…Justin infatti, sorprende Carter e Quinn a letto insieme e i due gli confessano che Eric ne è a conoscenza, ma lo pregano di non svelare il segreto a Ridge. Che cosa deciderà di fare Justin? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli su questa vicenda e non solo…Appuntamento a lunedì, come sempre alle 13,40 su Canale 5.