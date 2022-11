Beautiful anticipazioni: la scoperta shock di Justin. Sheila sta per tornare? Steffy in pericolo

Paris ha preso la sua decisione mentre Justin sta per scoprire che cosa fanno Carter e Quinn...Steffy è di nuovo in pericolo: ecco le anticipazioni di Beautiful

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful. Vi consigliamo di non perdere i nuovi episodi della soap americana perchè come sempre, ne vedremo delle belle. Iniziamo quindi con la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domani, 29 novembre 2022. Che cosa sta per accadere? Avrete capito che quelli di Paris, sono solo sogni a occhi aperti. In realtà tra lei e Finn non c’è nulla ma il fatto che sia così attratta dal giovane dottore, la porta a pensare che forse, sarebbe meglio se lasciasse la casa dove è ospite. Nel frattempo Ridge ha preso la sua decisione e ha mandato in campo Justin. E si sa che l’ex braccio destro di Bill ottiene sempre quello che vuole e infatti, è a un passo dalla verità su Quinn e Carter…Ma che cosa scoprirà? Vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 29 novembre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 novembre 2022

Justin (Aaron D. Spears) si introduce nel loft di Carter (Lawrence Saint-Victor), sorprendendo lui e Quinn (Rena Sofer) sul punto da fare l’amore. Ridge (Thorsten Kaye) e Katie (Heather Tom) si confrontano sul sempre più strano comportamento di Eric (John McCook) e attendono notizie da Justin. Paris (Diamond White) ha deciso di lasciare la casa di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), anche se non rivela loro il reale motivo. Quando Justin smaschera Carter e Quinn, i due sono sorpresi nel vederlo ma non possono fare altro che raccontargli quello che sta succedendo. Gli dicono che è stato Eric a volere che i due si vedessero, che stessero insieme. E spiegano a Justin quello che il Forrester sa e che ha quasi imposto alla coppia. Gli chiedono anche un altro favore: Ridge non deve sapere nulla di quello che gli hanno appena raccontato…

Dopo qualche giorno di silenzio, ecco che Sheila sta tornando in azione e Steffy proprio non se lo aspettava. Quello che la giovane figlia di Ridge non sa è che è finita nel mirino della donna e rischia grosso…Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.