Beautiful anticipazioni: Finn caccia Sheila e firma la sua condanna a morte

Finn non immagina quello che sta per succedere: ha cacciato Sheila da casa sua e firmato la sua condanna a morte...

Dopo aver salutato Paris e aver discusso con Finn della scelta della ragazza che ha deciso di trovarsi una nuova sistemazione, Steffy si stava preparando per godersi la sua giornata ma ecco il colpo di scena: in casa sua è entrata Sheila. Un ritorno inaspettato che ha sconvolto la Forrester, che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 novembre 2022, che cosa accadrà a Los Angeles e che cosa vuole Sheila da Steffy che è rimasta parecchio turbata da questo ingresso a sorpresa? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli…Nelle prossime puntate, come vi avevamo già raccontato, vedremo tutte le azioni di Sheila e possiamo dirvi che Steffy, rischierà davvero molto perchè la madre di Finn, è disposta a tutto pur di far parte della vita del giovane…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 novembre 2022

Steffy è ancora sconvolta per il fatto che Sheila si sia presentata in casa sua nonostante l’ordine restrittivo e nonostante sappia di non essere affatto la benvenuta…Steffy non se lo aspettava ma si sa, con Sheila ci si può davvero attendere di tutto…La Carter non vuole rinunciare a figlio e nipote. Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) apprendono da Justin (Aaron D. Spears) che l’uomo si è introdotto nell’appartamento di Carter in quanto assoldato da Ridge (Thorsten Kaye) per cercare del marcio sulla matrigna. Intanto Katie (Heather Tom) è sorpresa che Ridge si sia rivolto proprio a Justin. Carter e Quinn provano a spiegare a Justin quello che sta succedendo e lo invitano a chiedere a Eric, laddove avesse dei dubbi. Ma gli chiedono anche di non dire nulla a Ridge. Adesso l’ultima parola spetta a Justin, cosa farà?

Mentre Sheila e Steffy hanno il loro faccia a faccia sopraggiunge Finn che, nonostante la madre biologica lo implori di recuperare il loro rapporto, la allontana. Finn non sa che con questa azione, sta praticamente firmando la sua condanna a morte.