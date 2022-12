Beautiful anticipazioni: Justin a un bivio. Sheila folle pronta a tutto per distruggere Steffy. L’incubo ha inizio

Adesso tocca a Justin deciderà, dirà a Ridge quello che ha scoperto? E Sheila che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi

Ridge non ricevendo notizie da Justin non sa che cosa aspettarsi. E anche Katie pensa che sia strano che la Fuller esca la sera senza suo marito…I due non immaginano che in realtà Justin ha scoperto che cosa sta facendo Quinn e ha tutta la verità tra le mani. Quello che però Ridge non sa è che Eric non è una vittima in questa storia ma muove le fila di tutto. Cosa succederà dunque adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 2 dicembre 2022, pronto per scoprire quelle che sono le ultime news da Los Angeles? Come avrete capito, Quinn e Carter sperano che Justin non racconti nulla a Ridge. Eric ovviamente ne resterebbe deluso e amareggiato. Non vuole che suo figlio sappia quello che sta succedendo. Nel frattempo però Katie, inizia a pensare che questa storia sia davvero troppo strana.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 dicembre 2022

Paris (Diamond White) informa Zende (Delon De Metz) che lascerà la casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) ma, ovviamente, omette il motivo, ovvero l’infatuazione per il medico. Finn si ritrova nel mezzo della discussione tra Steffy e Sheila (Kimberlin Brown) e deve prendere una posizione. Eric (John McCook) è costretto a doversi di nuovo difendere dalle domande di Katie (Heather Tom) e Ridge (Thorsten Kaye). Intanto Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) cercano di convincere Justin (Aaron D. Spears) a mantenere il silenzio su una questione che riguarda solo le tre persone coinvolte. Sheila potrebbe fare del male a suo nipote o a Steffy? Finn e sua moglie non sanno che quello che stanno per vivere è l’inizio di un incubo che potrebbe cambiare per sempre le loro vite e le cambierà in peggio…

Non ci resta che darvi appuntamento a domani, con Beautiful che ci aspetta alle 13,40 su Canale 5 con un nuovo episodio. Vi ricordiamo che questa settimana la soap americana andrà in onda al sabato ma solo con una puntata breve. Infatti alle 14,10 eccezionalmente, sarà trasmesso Verissimo.