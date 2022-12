Beautiful anticipazioni: Eric e Katie di nuovo complici. Il Forrester potrebbe confessare tutto

Eric si lascia coccolare da Katie e parla con lei di tutto, le dirà anche di Quinn e Carter? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 3 dicembre 2022

Che cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful? Come sempre arrivano le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Ma prima di raccontarvi cosa vedremo nella puntata di Beautiful di domani, 3 dicembre 2022, vi ricordiamo che ci sarà un episodio corto della soap americana. Infatti domani alle 14,10 andrà in onda Verissimo in una collocazione decisamente diversa rispetto al solito! Il programma di Silvia Toffanin si sposta, per non scontrarsi contro le partite dei mondiali e allora Beautiful va in onda con una puntata dalla classica durata. Pronti quindi per sapere che cosa accadrà? Come avrete visto nelle ultime puntate, Ridge ha deciso di chiedere a Justin di indagare su Quinn e l’avvocato ha subito scoperto della tresca della Fuller con Carter. Ma ha anche scoperto che è stato Eric a chiedere ai due di diventare amanti. L’avvocato adesso deve prendere una decisione: dire tutto a Ridge oppure mentire per tutelare anche Eric? Nel frattempo Paris ha lasciato la casa di Steffy e di Finn e si è persa l’arrivo di Sheila nella villa…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 dicembre 2022

Finn (Tanner Novlan) mette alla porta sua madre Sheila (Kimberlin Brown). Ridge (Thorsten Kaye) pretende delle informazioni da Justin Barber (Aaron D. Spears): ha scoperto qualcosa di compromettente su Quinn (Rena Sofer)? Quest’ultima, intanto, si domanda se Justin manterrà il segreto, temendo l’umiliazione che si abbatterebbe su Eric (John McCook) se il loro accordo divenisse di dominio pubblico…Katie dopo aver parlato con Ridge, decide di non attendere quello che sarà il rapporto fatto da Justin e affronta il Forrester senior faccia a faccia. Gli parla dei suoi problemi con Bill e si confida con lui tanto che alla fine anche Eric sembra aprire il suo cuore per raccontare alla Logan quello che sta succedendo. Lo farà?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire tutti i dettagli!