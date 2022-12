Beautiful anticipazioni: Katie di schiera dalla parte di Eric ma Brooke e Ridge no

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 7 dicembre 2022: Eric cosa deciderà di fare?

Ridge non riesce davvero a credere che sia stato suo padre a organizzare questa relazione a tre, se così si può definire. Non vuole neppure pensare che ci sia lo zampino di Eric in questa situazione ma di fronte ai fatti, non può che prendere atto di quello che sta succedendo. La sola a sembrare comprensiva nei confronti di Eric è Katie, che cerca di andare oltre…Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 dicembre 2022, pronti per le anticipazioni e le ultime news in arrivo da Los Angeles? Quinn e Carter non pensavano che sarebbero stati scoperti subito e anche Eric, pensava di poter gestire questa situazione in modo migliore ma Ridge, ha ficcato il naso, forse anche dove non avrebbe dovuto ed ecco che tutta la verità, è stata messa sul tavolo…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 dicembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye) è certo che suo padre Eric (John McCook) stia agendo sotto manipolazione di Quinn (Rena Sofer) ed è deciso a liberarsi della matrigna, ma Eric la difende. Brooke (Katherine Kelly Lang) ritiene la Fuller un’egoista perché è chiaro che il comportamento di Eric è da considerare come una richiesta di aiuto. Katie prova a spiegare a sua sorella quello che è successo e la invita a riflettere sul fatto che sia stato realmente Eric a pensare di poter salvare il suo matrimonio in questo modo. Ma è chiaro che per Ridge e per Brooke, la colpa di ogni cosa sia della Fuller…

Adesso però è arrivato il momento di prendere delle decisioni: Eric terrà il punto, invitando suo figlio a non impicciarsi della sua vita privata e continuando per la sua strada, oppure si renderà conto che forse, ha sbagliato nella decisione presa? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.