Beautiful anticipazioni: Sheila pronta a manipolare Finn che mente ancora a Steffy

Steffy non si è resa conto che Finn le sta raccontando diverse bugie che presto potrebbero cambiare la loro vita: ecco le anticipazioni di Beautiful

Ridge è davvero infuriato con suo padre e non riesce a capire perchè non abbia cacciato Quinn di casa e sia ancora legato a lei. Non può credere che suo padre, le permetta di avere un amante ed è davvero scioccato per quello che ha scoperto. Ma Eric, almeno per ora, non sembra avere nessuna intenzione di cambiare idea. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Iniziamo dalle anticipazioni per il 12 dicembre 2022. Vi ricordiamo che la soap americana ci aspetta proprio lunedì, domenica, spazio ad Amici 22 e Verissimo.

Hope, Liam, Steffy e Finn sono alla baita insieme e si godono dei momenti di meritato relax, parlando della nuova ritrovata armonia che c’è in famiglia, con i bambini…Steffy però non sa che Finn e Hope hanno un piccolo segreto. Il dottore infatti ha parlato con la Logan del suo rapporto con Sheila e dei messaggi che sua madre gli manda…Quello di cui Finn forse non si rende conto è che le bugie, in questa vicenda, potrebbero fare molto male a tutti…

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 12 dicembre 2022

Finn (Tanner Novlan) è grato a Hope (Annika Noelle) per non aver rivelato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del messaggio che ha ricevuto da Sheila (Kimberlin Brown) e intanto resta indeciso su come procedere. Eric (John McCook) rimane fermo sulle proprie posizioni nonostante le proteste di Ridge (Thorsten Kaye). Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) sperano che Eric si liberi di un futuro senza amore con Quinn (Rena Sofer). Il nuovo Thomas intanto pensa alla sua vita e si rende conto di essere in qualche modo attratto da Paris. C’è da dire però che la ragazza è legatissima a Zende e infatti, ha organizzato per lui una bella sorpresa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 lunedì.