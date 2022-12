Beautiful anticipazioni: Thomas ha puntato Paris. Una nuova conquista lo stuzzica

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 13 dicembre 2022: tra Paris e Thomas ci sarà una storia?

Paris ha davvero sorpreso tutti. Che fosse una ragazza dalle mille potenzialità lo avevano capito tutti alla Forrester, non a caso, l’hanno assunta pochi giorni dopo il suo arrivo a Los Angeles. E con la sua esibizione prima della partita dei Dodgers, la bella Paris lascia tutti senza parole. In particolare, la giovane sembra aver un nuovo ammiratore…Nell’ultimo periodo c’è Thomas che sembra essere molto interessato a lei, è così? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 13 dicembre 2022. Paris al momento, come Thomas ben sa, è una donna impegnata. Tra lei e Zende le cose sembrano andare molto bene. Per questo lo stilista sembra tentennare nell’avvicinarsi a Paris ma che sia attratto da questa ragazza dalle mie potenzialità, è evidente a tutti…Nel frattempo, Sheila trama di nascosto senza che Steffy e Finn possano anche solo immaginare quello che presto succederà, qualcosa che sconvolgerà le vite di tutti…Ma andiamo per gradi iniziando con la trama della puntata di Beautiful di domani. Appuntamento come sempre su Canale 5 alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 dicembre 2022

Zende (Delon De Metz) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono pazzi per la fantastica Paris (Diamond White), ma potrebbero non essere gli unici. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) cercano di scoprire da Thomas (Matthew Atkinson) se si frequenta con qualcuna: Steffy vorrebbe che il fratello si riaprisse ad una vita sociale. E se la donna giusta per Thomas fosse proprio Paris? Il giovane stilista sembra aver messo gli occhi sulla sorella di Zoe. E’ vero che è una donna impegnata ma questo ha mai fermato Thomas? Sappiamo bene fino a che punto possa spingersi se interessato a una donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.