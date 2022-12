Beautiful anticipazioni: il ritorno di Deacon e la sacra alleanza con Sheila

Una nuova alleanza sta per nascere a Los Angeles: Deacon e Sheila, che cosa accadrà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 dicembre 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama del prossimo episodio su Canale 5. Sono molto avvincenti le nuove puntate della soap americana: ieri quasi 3 milioni i telespettatori incollati davanti alla tv per seguire Beautiful su Canale 5. Gli anni passano ma il successo della soap resta e, come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, nelle puntate che vedremo presto, succederà davvero di tutto. Pronti quindi per le anticipazioni e le ultime news su tutti i protagonisti? Da Sheila che sta tramando alle spalle di tutti a Eric che deve decidere se stare con Quinn o dare retta a Ridge…E poi c’è Thomas che sembra essersi preso una cotta per Paris, nonostante la ragazza sia fidanzata…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 dicembre 2022

Preparate i popcorn perchè nelle puntate di Beautiful in onda prima e dopo Natale, ne vedremo davvero delle belle. Siete pronti per scoprire tutto quello che accadrà? Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) continuano ad interrogarsi su Thomas (Matthew Atkinson): Steffy vorrebbe vederlo con un nuovo amore e non solo per dimenticare la sua passata fissazione con Hope, ma anche perché ritiene che il fratello meriti un po’ di felicità. Thomas sembra mostrare un certo interesse per Paris (Diamond White) ma né lei e né Zende (Delon De Metz) se ne rendono conto. Nella vita di Hope sta per succedere qualcosa che non si aspettava: a Los Angeles è in arrivo Deacon. E si sa, suo padre non ha mai portato buone novelle e forse anche questa volta, la sua presenza in città, servirà a scompigliare gli equilibri.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere più che informati.