Beautiful anticipazioni: il ritorno di Deacon cambia tutto, Sheila gongola

Sheila e Deacon sono i cattivi di Beautiful pronti ad allearsi contro i Forrester: cosa combineranno? Ecco le anticipazioni

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful per le puntate in onda a dicembre su Canale 5…Paris (Diamond White) ha organizzato una sorpresa per Zende (Delon De Metz): lo porta allo stadio dei Dodgers, dove la Buckingham si esibisce cantando l’inno prima della partita. Una sorpresa che colpisce davvero tutti visto che Paris ha davvero tantissime qualità…Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 15 dicembre 2022? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio che ci aspetta alle 13,40 su Canale 5…Thomas (Matthew Atkinson) la guarda in tv e ammette a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di essere affascinato da Paris: non ha mai incontrato qualcuna come lei. Intanto Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) si godono un momento di passione e romanticismo. Steffy inizia a pensare che forse per suo fratello è arrivato il momento di trovare una donna, una compagna per condividere la sua vita. Peccati però che Paris sia impegnata con Zende. Sappiamo bene che queste situazioni non hanno mai ostacolato Thomas che in passato, nonostante Hope fosse sposata con Liam, non si è lasciato di certo influenzare dalla cosa, anzi. Lo farà anche questa volta con Paris? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma intanto, vediamo che cosa accadrà proprio domani su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 dicembre 2022

Hope ha riunito allo chalet Liam, Brooke e Ridge per il ritorno di suo padre Deacon. La sorpresa è grande quanto lo sconforto, tutti cercano di metterla in guardia: non deve fidarsi di lui. Ridge e Brooke proprio non se lo aspettavano. Non devono avere a che fare solo con il ritorno di Sheila nelle loro vite, adesso c’è anche Deacon, un’altra mina vagante. Ed effettivamente la Logan e Ridge fanno molto bene a essere preoccupati perchè presto, succederà la cosa peggiore che ci si possa aspettare: Deacon e Sheila si alleeranno…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.